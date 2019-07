Rostrup Den Traum vom eigenen Garten hegen viele Menschen – vor allem die, die eine solche grüne Oase nicht haben, weil sie zum Beispiel in einem Mehrparteienhaus wohnen. In solchen Fällen muss oft der Balkon als Mini-Version des Gartens herhalten. Auch wenn der Platz hier limitiert ist, ist doch einiges möglich, wenn man ein paar grundlegende Dinge beachtet.

Was man tun kann, um aus einem tristen Balkon ein kleines blühendes Paradies zu machen, ist Thema bei der Veranstaltung „Beet- und Balkonpflanzen – ein starkes Sortiment“ im Rahmen der Reihe „SonntagsGrün“ von der Niedersächsischen Gartenakademie im Park der Gärten in Rostrup, die am Sonntag, 21. Juli, veranstaltet wird.

Für jedes Gefäß gibt es eine Pflanze

Für jede Terrasse, jedes Beet und jedes Gefäß gibt es eine Fülle von ansprechenden Beet- und Balkonpflanzen, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Wer den ganzen Sommer über bis in den Herbst hinein einen dichten und zuverlässig schmückenden Blütenteppich liebt, erhält zahlreiche Tipps und Anregungen zu den beliebten Klassikern unter den Balkonpflanzen sowie zu neuen überzeugenden Schönheiten aus der Züchtung.

Das Angebot der Veranstaltung Das Programm rund um Beet- und Balkonpflanzen läuft am Sonntag, 21. Juli, von 11 bis 16 Uhr. Führungen werden um 11, 14 und 15 Uhr (Am Gartentreff) angeboten. Präsentationen gibt es von 11 bis 16 Uhr. Themen sind unter anderem „Für jeden Zweck die richtige Pflanze“ oder „Die richtige Erde macht’s“.

Als Ansprechpartnerin steht Dr. Elke Ueber von der Niedersächsischen Landwirtschaftskammer den Besuchern Rede und Antwort. Darüber hinaus gibt es Führungen und Präsentationen zu verschiedenen Themen.

In einem Gespräch mit der NWZ hat Dr. Elke Ueber bereits einige Balkon-Tipps verraten.

Was ist vor der Balkongestaltung zu beachten ?

Man sollte herausfinden, welcher Himmelsrichtung der Balkon zugewandt ist. Daraus ergibt sich, wie viel Sonne der Balkon am Tag abbekommt. Das ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Pflanzen. Eine andere wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang, ob oder wie stark der Balkon vor Regen oder Wind geschützt ist.

Was beim Balkon-Gärtnern besonders wichtig ?

Man muss sich im Klaren darüber sein, dass es auf einem Balkon nur einen begrenzten Platz gibt. Pflanzen wachsen in Töpfen oder Kästen statt in großen Beeten. In diesem begrenzten Erdvolumen gibt es auch nur eine begrenzte Menge an Nährstoffen. Ist der Balkon überdacht, bekommt die Pflanze auch kein Regenwasser und muss gegossen werden.

Wie versorge ich die Pflanzen richtig ?

Das hängt von den Pflanzen und vom jeweiligen Standort ab. Manche brauchen mehr, andere weniger Wasser. Das gleiche trifft auf den Dünger zu. Am besten, man informiert sich im Vorfeld, um auf Nummer sicher zu gehen, dass die jeweilige Pflanze ausreichend versorgt ist.

Wichtig ist auch, dass man es bei der Versorgung nicht übertreibt. Deshalb sollten Blumentöpfe an der Unterseite Löcher haben, damit überschüssiges Wasser abfließen kann. Einige Pflanzen vertragen keine Staunässe und gehen ein, wenn sie zu lange im feuchten Boden stehen.

Woran erkenne ich, dass Pflanzen Dünger brauchen ?

Helle Blätter oder nur sehr wenige beziehungsweise keine Blüten sind Anzeichen für eine Unterversorgung. In so einem Fall kann man sich zum Beispiel einen Volldünger kaufen, in dem alles enthalten ist, was Pflanzen brauchen. Man sollte sich beim Düngen immer an die Dosierungshinweise auf der Verpackung halten.

Ist eine insektenfreundliche Gestaltung sinnvoll ?

Auf jeden Fall. Auch wenn ein Balkon nur wenige Quadratmeter groß ist, kann er eine Nahrungsquelle oder ein Lebensraum für Insekten sein. Welche Beet- und Balkonpflanzen besonders insektenfreundlich sind, zeigen wir während der Präsentationen und Praxisbeiträgen am Sonntag in einer Woche.

Weitere Fragen können während der Veranstaltung geklärt werden. Zusätzliche Informationen zum Programm unter Telefon 0 44 03/ 81 96 0 oder im Internet.