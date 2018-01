Scheps Wie kann die negative Bevölkerungsentwicklung in Osterscheps, dessen Einwohnerzahl von 1680 im Jahr 2000 auf 1651 im Jahr 2017 sank, gestoppt werden? Wo können im Ort Baumöglichkeiten geschaffen werden?

Antworten auf diese Fragen wurden am Mittwochabend bei einem Informations- und Diskussionsabend gesucht, zu dem die Gemeindeverwaltung Edewecht eingeladen hatte. Viele Schepser waren dazu in den „Schützenhof“ gekommen.

Wie Rolf Torkel, Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin, ausführte, ginge man aufgrund von statistischen Berechnungen davon aus, dass im Zeitraum 2011 bis 2030 die Bevölkerung im Landkreis Ammerland um 3,9 Prozent wachsen werde. Auf das gesamte Gemeindegebiet Edewecht bezogen hieße dieses, dass man für weitere Wohnbauflächen brutto (das heißt inklusive Straßen, Grünanlagen etc.) rund 71 Hektar benötige, für Osterscheps seien das 5,5 Hektar.

„Baugebiet ist nötig“

Durch Innenverdichtung (d.h. durch das Schaffen von zusätzlichen Wohnraum auf bereits bebauten Grundstücken oder unbebauten Einzelflächen in Siedlungen) könne das Ziel nicht erreicht werden. Eine größere Fläche für ein Neubaugebiet käme neben der vorhandenen Wohnbebauung an der Holtanger Straße in Frage, das Gelände stehe jedoch nicht zur Verfügung. Erwerben könne man einige Flächen an der Osterschepser Straße zwischen Lindendamm und Schule.

Mit der Siedlungsentwicklung in Osterscheps beschäftigt sich im Zuge des Projekts „Dorfregion Edewecht-West“ auch der Arbeitskreis Osterscheps/Westerscheps/Wittenberge, der vom Planungsbüro Diekmann, Mosebach und Partner unterstützt wird. Ein Vertreter dieses Planungsbüros, Olaf Mosebach, erläuterte, dass man Neubaugebiete benötige, um die Zukunft des Dorfes, die Zukunft von Schule, Kita und dem Vereinsleben zu sichern.

Auf den Flächen, die die Gemeinde an der Osterschepser Straße erhalten könne, werde man jedoch kein klassisches Neubaugebiet schaffen können, so Mosebach. Berücksichtigen müsse man, dass es in der Nachbarschaft drei landwirtschaftliche Betriebe gäbe, die Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten haben müssten. Obendrein zeichne sich das Gelände durch unter Schutz stehende Wallhecken und Wasserzüge aus und im übrigen müsse man von der Ortsdurchfahrt (Landesstraße) einen unbebauten Streifen von 20 Metern berücksichtigen. Entstehen könne an der Osterschepser Straße ein kleines, dörfliches Wohngebiet mit Wohnhäusern und Kleingewerbe, das von der Straße Zur Schule erschlossen werde könne.

Zu den zahlreichen Wortmeldungen gehörten unter anderem die von Landwirten, die ein Baugebiet an der Osterschepser Straße ablehnen. Immissionsradien hin, Immissionsradien her – Probleme zwischen Bauern und Bauherren seien dort vorprogrammiert, wenn Landwirte Silo führen oder auf den Nachbarflächen Gülle ausbringen würden. Andere fragten danach, wie groß die Grundstücke sein würden.

Große Grundstücke

Dort werde man keine kleinen Grundstücke schaffen, sondern solche, die ins Dorf passten, das seien um 1000 Quadratmeter, sagte Rolf Torkel. Dann würden dort ja nur maximal zwölf neue Grundstücke entstehen, damit könne man ja nicht die Zukunft der Schule bzw. des Kindergartens nicht sichern, kritisierten Schepser.

Im übrigen platze die Osterschepser Kita schon jetzt aus allen Nähten, insofern gäbe es Entwicklung im Dorf. Gefragt wurde auch, ob man die Familien berücksichtige, die Häuser von der Familie übernommen bzw. Häuser gekauft hätten. Rolf Torkel erklärte, dass die Kita Scheps ausgebaut werden solle.

Angeregt wurde ferner, über Erweiterungen der Siedlungen Frerichs Placken oder Oellien Tannen nachzudenken. Bürger verwiesen zudem darauf, dass ein Lebensmittelmarkt bzw. ein Arzt viel wichtiger für das Dorf wären als ein Neubaugebiet.

Mit der Siedlungsentwicklung in Osterscheps beschäftigt sich am 27. Februar der Bauausschuss des Rates,