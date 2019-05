So wurde für Vorstand und Aufsichtsrat der Molkerei gewählt

Vorstand: Wiedergewählt wurden in den Vorstand der Molkerei Ammerland Frank Caspers aus Tange, Herbert heyen (Hesel) und Jörg Rabben (Halstrup). Aufsichtsrat: Wiedergewählt wurden in den Aufsichtsrat der Molkerei Ammerland Heino Frels (Jade), Volker Haaren (Wollingst/Lohe), Habbe Hinrichs (Strackholt), Hilmar Mittag (Klein-Sander) und Willem Vos (Schweiburg). Für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung standen Margarete Harms-Neunaber (Friedeburg) und Jürgen Seeger (Haschenbrok). Zur Wahl vorgeschlagen und gewählt wurden Christine Friedrichs (Hengstlage) und Volker Rahmann (Heglitz). Margarete Harms-Neunaber gehörte dem Aufsichtsrat seit 1992 an. Sie habe unter anderem auch immer wieder die Sicht der Verbraucher in die Arbeit des Gremiums eingebracht, erklärte in der Generalversammlung Aufsichtsratsvorsitzender Justus Ackermann. Jürgen Seeger habe sich seit 1998 in den Sitzungen des Aufsichtsrates stets als ruhender Pol erwiesen und habe auch als Vorsitzender des Landvolks im Landkreis Oldenburg und in den Gremien der Landwirtschaftskammer stets mit Sachverstand gepunktet. Für die gute Zusammenarbeit sagten am Dienstagvormittag in der Versammlung auch Vorstandsvorsitzender Herbert Heyen und Geschäftsführer Ralf Hinrichs beiden scheidenden Aufsichtsratsmitgliedern Danke.