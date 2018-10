Tange /Apen „Wir leben in einer schnelllebigen Zeit“, erklärt Yvette Kühl von der Ortsgruppe Apen des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu). Das spiegele sich auch in vielen Gärten wider, die mit Rasen und Kies möglichst pflegeleicht gestaltet seien. Gleichzeitig bestehe laut Kühl der Wunsch nach verträumten Plätzen, bunten Blumen und Tieren im Garten. Mit einem neuen Vorhaben der Gemeinde soll Apen nicht nur aufblühen, sondern es soll auch mehr für die Tier- und Pflanzenwelt getan werden.

Schmetterlinge, Wildbienen, Käfer und Vögel sollen ab 2019 ein Büfett erhalten. Rasenflächen sollen vereinzelt weichen und durch Blühwiesen ersetzt werden. Nicht nur die Insekten profitierten davon, auch viele Bewohner wünschten sich mehr Wiesenvielfalt, so die Gemeinde Apen in einer Pressemitteilung. Aus diesem Grunde wird der Bauhof der Gemeinde im kommenden Frühjahr auf Probe an einigen Stellen in der Gemeinde Blühwiesen einrichten. Das Vorhaben steht unter dem Motto „Lasst Apen nächstes Jahr bunt blühen“.

Auch Jägerschaft hilft Auch die örtliche Jägerschaft unterstützt die Gemeinde bei ihrem Vorhaben. Vorbild will bei der Aktion auch die Gemeinde sein. Der Bauhof der Gemeinde will 2019 an einigen Plätzen erproben, inwieweit man im öffentlichen Raum eine Akzeptanz und mit einem angemessene Pflegeaufwand aus Rasenflächen Blühwiesen machen kann. 2019 soll zum Probejahr werden. Privatpersonen erhalten Saatgutmischungen für ihre Gärten und Balkone gegen einen geringen Kostenbeitrag und hilfreiche Tipps bei Yvette Kühl. Erreichbar ist die Ansprechpartnerin der Nabu-Ortsgruppe unter Telefon 0 44 89 / 40 48 301

Ähnlich wie Landwirte Unterstützung für Blühstreifen bekommen, sollten auch Privatpersonen Experten zur Beratung für den Garten zur Verfügung stehen, so Yvette Kühl. Sie gibt für den Nabu Interessenten Tipps, welche heimischen Wildblumen gesät werden können und welche bei Insekten besonders beliebt sind.

„Mit Wildblumen braucht man gar nicht viel zu machen“, erklärt die Kräuterpädagogin. Somit könnten auch Aper mit wenig Zeit an der Aktion teilnehmen. Unter anderem eignen sich Kornblumen, Mohn, Margeriten und Ringelblumen. Nachdem diese eingesät seien, sollte darauf geachtet werden, dass die Blumen bei Trockenheit genügend Wasser bekämen. Zum Teil säen sich die Pflanzen auch selber wieder aus.

Für diejenigen, die vor allem der Insektenwelt etwas Gutes tun wollen, bietet es sich an, auf verschiedene Blumen zu setzen, die über viele Monate hinweg blühen. Kühl empfiehlt hier Nachtkerzen oder Astern. Auch die Ringelblume blühe viele Monate. Somit biete sie Insekten reichlich Futter. „Die Ringelblume sät sich dann auch wieder selber aus.“ Ob es nun ein großer Blumentopf ist, eine Fläche im Vorgarten oder im Hausgarten oder ein Balkonkasten – jede Fläche sei sinnvoll.

Zudem sollten vorwiegend Pflanzen mit ungefüllten Blüten ausgesät werden, da die gefüllten Blüten kaum Nahrung für Bienen und andere Insekten beinhalteten.

Kühl, die für den Nabu Saatmischungen anbietet, hilft auch fortgeschrittenen Hobbygärtnern mit Rat und Tat. Ihnen empfiehlt sie unter anderem Wiesensalbei, Thymian oder andere Kräuter anzupflanzen. Von Kräutern hat nicht nur die Insekten- und Tierwelt etwas: Der Mensch kann sie beim Kochen verwenden. Auch den Natternkopf legt die Kräuterpädagogin Interessenten ans Herz. „Das ist eine sehr nektarreiche Pflanze.“

„Die Leute können sich im Winter schon Gedanken über ihren Garten machen“, erklärt Kühl. Im kommenden Jahr könne man dann nach dem letzten Frost loslegen.

Und wer es noch nicht abwarten kann: „Der kann auch jetzt schon aktiv werden.“ Krokusse und Schneeglöckchen kommen jetzt in die Erde und kündigen im Frühjahr mit ihren Blüten das Ende des Winters an.

Für jeden Standort Sonnig, halbschattig oder schattig: Für jeden Garten gibt es die geeigneten (Wild-)Blumen. Denn auch die verschiedenen Pflanzen bevorzugen gewisse Standorte. Hier eine kleine Auswahl: Sonnig: Blauer Lattich, Liegender Ehrenpreis, Wiesenstorchschnabel, Blaugrünes Labkraut, Gemeiner Hornklee, Frühblühender Thymian und Katzenminze Halbschatten: Ausdauernder Lein, Echtes Seifenkraut, Wiesensalbei, Wiesenglockenblume und Pracht-Nelke Schatten: Walderdbeere, Frühlings-Platterbse, Gewöhnliche Braunelle, Wald-Vergissmeinnicht, Kleines Immergrün, Wald-Sauerklee, Blauer Eisenhut und Große Sterndolde.

Mehr Infos unter bit.ly/2ycbryt