Tarbarg Boßeldart, Olympiabahn, Hüpfburg, Boßelwettbewerbe, Geselligkeit und mehr: Am Sonntag wurde in Tarbarg das Dorf- und Boßelfest auf dem Gelände beim Dörpshus „Ton Barkhahn“ gefeiert. Gleichzeitig setzten die Organisatoren des ortsansässigen Boßelvereins „Liek up langs“ auch ein Augenmerk auf das 25-jährige Bestehen des Dorfgemeinschaftshauses „Ton Barkhahn“, das 1994 eingeweiht wurde.

Das Team um den Vorsitzenden Gerrit Stulken und seinem Stellvertreter Rolf Jochens hatte mit Boßeldart und Olympiabahn zwei interessante Spiele aufgebaut, die bei Klein und Groß bestens ankamen. Auch eine Tombola war aufgebaut und der Nachwuchs durfte sich über gefüllte Tüten freuen.

Die Boßelwettkämpfe mit Königswerfen und Vereinsmeister, die bereits vergangenen Samstag ausgetragen wurden, brachten folgende Ergebnisse: Boßelkönig wurde Marco Böcker, erster Adjutant Frank Böcker und Gerd Wardenburg wurde zweiter Adjutant. Der Boßelverein „Liek up langs“ hat rund 130 aktive und passive Mitglieder und ist mit je einer Mannschaft auf Kreis- und Landesebene aktiv.

Doch zurück zu „Ton Barkhahn“: Vorläufer des Dorfgemeinschaftshauses ist die Sechseck-Grillhütte in massiver Holzkonstruktion, die 1988 auf dem Dorfplatz in Eigenleistung gebaut wurde. Das Dörpshus gehört seit 25 Jahren fest zum Ortsbild.

Im April 1994 begannen die Bauarbeiten und ein halbes Jahr später erfolgte die Einweihung. Helmut Böcker, einer von zahlreichen ehrenamtlichen Maurern und Helfern, erinnert sich noch genau: Rolf Streekmann von der Stadtverwaltung habe die Bauplanung in die Wege geleitet. Alles war vorbereitet, doch dann bekam Ihorst den Vorzug, weil zu der Zeit die Gastwirtschaft den Betrieb eingestellt hatte. „Das war in Ordnung. Wir hatten ja seit 1989 Gemeinschaftsräume in der ehemaligen Gastwirtschaft Stubenrauch“, erläutert der Rentner. Diese Wartezeit nutzten die Tarbarger, um sich verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser anzuschauen, auf die Bedürfnisse für ihre Ortschaft zu prüfen und leichte Veränderungen in die Bauplanung einfließen zu lassen. Im April 1994 war es soweit: Manfred Kuhlmann, Horst Haase und Helmut Böcker hatten die federführende Organisation in ihren Händen. „Alle Tarbarger haben geholfen, ob als Maurer oder Handlanger“, so Helmut Böcker. Jeden Samstag wurde gemauert. Helmut Böcker, der direkt gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus wohnt, kümmerte sich um die Vorarbeiten, so dass morgens direkt mit den Arbeiten begonnen werden konnte. „Das Frühstück haben immer zwei Familien aus Tarbarg gemacht – das ging der Reihe nach durchs ganze Dorf.“ Rund zehn Jahre später wurde ein Anbau angegliedert. Auch hier war es wieder Helmut Böcker, der Zeit und Muskelkraft einsetzte. Der heute 84-Jährige war 20 Jahre ehrenamtlich als Hausmeister für „Ton Barkhahn“ tätig, auch um die Pflege der Außenanlage kümmerte er sich. Seit einigen Jahren gibt es eine Rentnergruppe, die den Job macht.