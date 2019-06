Tarbarg „Ick hebb ne goode Fro“, strahlt Fritz Kuhlmann und schaut seine Elfriede liebevoll an: Das Ehepaar feiert am Montag, 17. Juni, das besondere Fest der Gnadenhochzeit. Auf 70 Jahre Ehe zu schauen, ist nicht vielen Menschen vergönnt. Zusammen sein und Kinder zu haben“, dafür ist das Jubel-Paar sehr dankbar.

Am 17. Juni 1949 wurden sie in der St.-Petri-Kirche zu Westerstede getraut. „Aus Fallschirmstoff hatte eine Schneiderin die Brautkleider genäht, der Schleier war geliehen und „de Schoh weern to lüttjet“, lacht Elfriede Kuhlmann. Gefeiert wurde zu Hause im Zelt mit Kartoffelsalat und Würstchen und selbstgebranntem Schnaps. Die Braut, die zwei Tage vor der Trauung 18 Jahre alt geworden war, sei sehr herzlich von ihrer Schwiegermutter aufgenommen worden. „Der Zusammenhalt war immer schön und sehr harmonisch“, ist sich das Ehepaar einig und freut sich, dass die Kinder und Familie stets für sie da sind.

Kennengelernt haben sich die beiden 1947 beim sonntäglichen Tanz im Gasthof Grünjes.

Elfriede Wienberg (Jahrgang 1931) ist in Hüllstede geboren und zur Schule gegangen. 1947 zog die Familie nach Tarbarg. Als erstes Kind in der jungen Bauerschaft Tarbarg – die ersten Siedler waren gerade ansässig – ist Fritz Kuhlmann 1929 geboren. Die Familie hatte gerade ein Jahr zuvor einen landwirtschaftlichen Hof gebaut. Fritz Kuhlmann ist in Halsbek zur Schule gegangen. Bis 1994, mit Eintritt in den Ruhestand, betrieben Elfriede und Fritz Kuhlmann die Landwirtschaft.

Der Jubilar hat Anfang der 50er Jahre den Boßelerverein Tarbarg „Liek up langs“ mitgegründet, war ebenfalls Mitbegründer des Ortsbürgervereins Tarbarg (1963) und in weiteren Vereinen viele Jahre ehrenamtlich tätig. Zu den festen Terminen gehören der Altennachmittag, Teenachmittag mit Nachbarn und die Veranstaltungen beim SoVD Hollriede-Tarbarg. Neben der Familie legen beide viel Wert auf gute Nachbarschaft.

Elfriede und Fritz Kuhlmann, die drei Kinder, Schwiegerkinder, sieben Enkel- und sechs Urenkelkinder haben, sind das erste Ehepaar in der Bauerschaft Tarbarg, das Gnadenhochzeit feiern kann.