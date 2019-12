Einparken ist mitunter nicht so einfach. Zwar haben viele moderne Fahrzeuge inzwischen Einparkhilfen. Dass die aber offenbar nicht jedem Fahrer eine Hilfe sind, kann man auf den Parkplätzen am City-Center in Westerstede besichtigen. Stabile Metallpoller sollen dort den Fußweg von den Parkplätzen abtrennen. Doch den Pollern sieht man an: Hier donnern regelmäßig Autofahrer gegen. Was angesichts lackierter Stoßstangen ein teurer Spaß werden kann.

Für manche Westersteder sind die schiefen Poller inzwischen aber Kult. Und es gibt keine Statistik, ob denn nun mehr Einheimische oder Besucher für die schiefen Metallpfosten gesorgt haben.

