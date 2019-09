Wahnbek Heftige Regenfälle nehmen auch bei uns wegen der Klimaveränderungen zu. Und das hat durchaus Auswirkungen auf die Kläranlage und die vorgeschalteten Pumpstationen in der Gemeinde Rastede. „Was wir früher ein Mal im Jahr hatten, haben wir jetzt drei Mal“, sagt der Leiter der Anlage, Andreas Schneider, mit Blick auf die Starkregenereignisse. Gerade in dieser Woche hat bekanntlich auch der Weltklimarat vor einer Zunahme solch’ kräftiger Regenfälle gewarnt.

Um für die Zukunft gewappnet zu sein, will die Gemeinde jetzt handeln. Als in Wahnbek 1991 die Kläranlage außer Betrieb gestellt wurde, wurde das vorhandene Belebungsbecken zum Speicherbecken umgebaut. Fassungsvermögen: 135 000 Liter.

Nicht mehr wasserdicht

Allerdings ist das Becken nicht mehr wasserdicht und wurde daher schon vor mehreren Jahren außer Betrieb genommen, erläutert Schneider. Inzwischen hat die Natur das Becken zurückerobert, selbst größere Pflanzen sprießen längst aus der Anlage, wird beim Besuch vor Ort deutlich. Im kommenden Jahr soll deshalb ein neues Becken gebaut werden, das dann 500 000 Liter aufnehmen kann.

Der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen hat dem Vorhaben in dieser Woche einmütig zugestimmt, der Planungsauftrag wurde am Tag darauf im stets nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss erteilt. Die Kosten belaufen sich auf rund 200 000 Euro.

Doch was hat das jetzt mit dem Klimawandel und der Zunahme von kräftigen Regenfällen zu tun? Vom Pumpwerk Wahnbek wird Schmutzwasser mit Hilfe einer Druckrohrleitung zur abschließenden Behandlung zur Kläranlage in Rastede gepumpt. Das Problem: Es wird auch Fremdwasser durch diese Leitung gepumpt.

Gemeint ist damit auch Regenwasser, das bei starken Regenfällen nicht komplett von den vorhandenen Regenrückhaltebecken aufgenommen werden kann. In den Schmutzwasserkanal gelangt es, weil es in den Schächten Löcher zur Belüftung gibt. Diese seien notwendig, damit kein Schwefelwasserstoff entstehen kann, erläutert Abwassermeister Andreas Schneider. Stärkerer Regen, mehr Fremdwasser in der Leitung.

Mehr Pumpwerke

Hinzu kommt, dass seit 1991 acht weitere Pumpwerke an die Leitung zum Klärwerk angeschlossen wurden (zum Beispiel wegen neuer Gewerbe- oder Wohngebiete) und jenes in Wahnbek das letzte in der Reihe ist. „Wenn das anfängt zu pumpen, schaffen es die anderen nicht mehr, dagegen anzuarbeiten“, sagt Schneider.

Die Folge: In den betroffenen Pumpwerken treten Störungen auf, auch eine Schädigung der Pumpen wäre möglich. „Wir wollen die Betriebssicherheit herstellen“, gibt Schneider den Grund für den geplanten Bau des Speicherbeckens an.

Nach der Fertigstellung des Beckens sei es dann möglich, das Pumpwerk Wahnbek vorübergehend auch mal abzuschalten. Das Volumen des Beckens würde dann nämlich ausreichen, um Wasser zwischenzuspeichern. Die übrigen Pumpwerke könnten in dieser Zeit dann Abwasser in die Leitung zum Klärwerk pumpen, ohne dass es dadurch zu einer Überlastung des Systems kommt.

Eine andere Investitionsmaßnahme ruht derweil. Geplant war eigentlich auf der Kläranlage in Rastede einen Faulturm zu bauen – eine Millioneninvestition. 3,5 Millionen Euro waren dafür mal im Investitionsprogramm eingeplant gewesen. „Möglicherweise gibt es günstigere Alternativen. Wir suchen noch nach dem richtigen Weg“, sagt Schneider. In welche Richtung es gehen könne, soll im kommenden Jahr feststehen.