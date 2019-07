Wahnbek Wer klettert denn da am ehemaligen Fernmeldeturm an der Sandbergstraße in Wahnbek herum? Diese Frage stellten sich am Mittwoch auch so manche Anwohner, die die in luftiger Höhe ausgeführten Arbeiten bemerkten. Eine entsprechende Diskussion darüber wurde zwischenzeitlich auch bei Facebook geführt.

Bereits seit Montag wird auf dem Gelände gearbeitet, sagte am Mittwoch einer der Arbeiter vor Ort im Gespräch mit der NWZ. Alte „Antennen“ würden demontiert und durch neuere und leistungsfähigere ersetzt. Auftraggeber sei der Mobilfunkanbieter Vodafone. Ersetzt würden in diesem Zuge auch gleich die alten Halterungen, mit denen die „Antennen“ an dem Turm befestigt sind, erläuterte der Arbeiter.

Zum Einsatz kommt bei diesen Tätigkeiten auch eine Arbeitsbühne, mit der die Arbeiter auf die benötigte Höhe von rund 40 Meter gehoben werden können. Voraussichtlich am Freitag sollen die Modernisierungen abgeschlossen werden, sagte der Arbeiter vor Ort.

Eine Anfrage der NWZ bei der Vodafone-Pressestelle blieb am Mittwoch bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Auf seiner Internetseite informiert das Unternehmen aber darüber, dass im Zuge eines LTE-Ausbauprogrammes sowohl komplett neue Mobilfunk-Stationen gebaut als auch vorhandene Mobilfunk-Stationen (GSM und UMTS) erstmals mit LTE-Technik aufgerüstet werden. Letzteres dürfte auch für die alten „Antennen“ am Fernmeldeturm in Wahnbek gelten.