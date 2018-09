Wapeldorf Zwei Bio-Legehennenställe für jeweils 6000 Tiere will ein namentlich nicht genannter Investor in Wapeldorf auf einem rückwärtigen Grundstück am Achterdörper Weg 51 errichten. Der Gemeinde Rastede liegt dazu eine Bauvoranfrage vor. Über den Neubau der Ställe wird am Montag, 17. September, der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen in öffentlicher Sitzung (16 Uhr, Rathaus) sprechen.

Die Ställe sollen in nordöstlicher Richtung auf einer Freifläche möglichst zentral hinter der Hofstelle entstehen, um den Tieren die vollständige Nutzung der Auslauffläche zu ermöglichen, heißt es in der Beratungsvorlage für den Ausschuss. Der Antragsteller betreibe bereits seit 2012 einen Bio-Legehennenstall im Landkreis Friesland und möchte sich nun an der Hofstelle Achterdörper Weg 51 vergrößern.

Weitere Themen Der Bauausschuss beschäftigt sich am Montag, 17. September, ab 16 Uhr in seiner öffentlichen Sitzung im Rathaus in Rastede, Sophienstraße 27, nicht nur mit der Bauvoranfrage für zwei Bio-Legehennenställe am Achterdörper Weg in Wapeldorf. Auf der Tagesordnung stehen zahlreiche weitere Themen. Zunächst berät das Gremium über die Aufstellung des Bebauungsplans 112. Dieser soll eine Erweiterung des Gewerbegebietes Königstraße ermöglichen. Dort möchte sich ein Unternehmen vergrößern. Anschließend geht es um die Aufstellung des Bebauungsplans 106. Dieser soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Mischgebietes im Ortskern Hahn-Lehmdens schaffen. Darüber hinaus beschäftigt sich der Bauausschuss am Montag mit der Neugestaltung der Parkplatzflächen an der Mehrzweckhalle Feldbreite in Rastede, die gepflastert und verbreitert werden sollen. Außerdem geht es um einen Lärmaktionsplan gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Zu Beginn und am Ende der Sitzung wird eine Einwohnerfragestunde eingerichtet.

Pro Stall seien eine Grundfläche von rund 590 Quadratmetern im Warmstall und eine Nutzfläche in den Volieren von etwa 450 Quadratmetern geplant. Zusätzlich soll ein Kaltscharraum von 290 Quadratmetern errichtet werden. Die Besatzdichte mit maximal sechs Hennen pro Quadratmeter Nutzfläche entspreche den Bio-Richtlinien, heißt es in der Vorlage. Es soll für jeweils 3000 Tiere eine räumliche Trennung im Stall und Auslauf vorgenommen werden – also pro Stall zwei Gruppen.

Der Antragsteller werde mit insgesamt 44 Hektar bewirtschafteter landwirtschaftlicher Fläche voraussichtlich ausreichende Flächen für die Privilegierung als landwirtschaftlicher Betrieb nachweisen können, heißt es weiter in den Unterlagen. Eine eingehende Prüfung hierzu erfolge durch den Landkreis Ammerland als Baugenehmigungsbehörde. Geprüft würden zudem weitere entscheidende Kriterien wie unter anderem die Abstände zu vorhandenen Wohnbebauungen und der Eingriff in den Naturhaushalt durch Versiegelung.

Da der Bereich im Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt sei und derzeit keine der landwirtschaftlichen Nutzung entgegenstehenden Zielplanungen vorliegen, könne die gemeindliche Planungshoheit dem Bauvorhaben nicht entgegen gehalten werden, heißt es in der Vorlage. Sollte sich durch die fachliche Prüfung des Landkreises Ammerland und weiterer Fachbehörden ergeben, dass der Antragsteller die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Genehmigung gemäß Paragraf 35 Baugesetzbuch erfüllt, sei das Einvernehmen der Gemeinde für die Bauvoranfrage zu erteilen.

Die Unterlagen für den Bauausschuss am Montag finden Sie unter www.rastede/politik/bi