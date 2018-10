Westerloy Mit Eröffnung des Handwerkermarktes in Westerloy strömten die Menschen auf das Gelände. 57 Hobby- und Kunsthandwerker präsentierten dort am Mittwoch ihre Produkte.

Das weitläufige Gelände rund um den Mühlenhof, ferner die Nebengebäude und kleinen Zelte standen den Ausstellern zur Verfügung. Die Besucher konnten in aller Ruhe über das idyllische Areal schlendern und mit den Hobbyhandwerkern ins Gespräch kommen. Auch als Treffpunkt für Wiedersehen mit Bekannten, Freunden und Verwandten und zum Verweilen bot sich der Markt, der traditionell am 3. Oktober seinen festen Platz hat, bestens an.

Für lukullische Köstlichkeiten hatten die Organisatoren vom Ortsbürgerverein Westerloy ein vielfältiges Angebot vorbereitet. Neben Bratwurst und Pommes waren Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder Creme sehr begehrt. „Das Apfelmus habe ich gekocht“, erzählt Sabine Bartsch, die sich zusammen mit Hannelore Gertje federführend um die Vorbereitung kümmerte. „Wir haben so viele Äpfel, da habe ich mich hingesetzt, geschält und gekocht“, so die gelernte Hauswirtschafterin. „So brauchen wir kein Apfelmus kaufen“, betonte sie, während sie sich in der Küche wieder der Vorbereitung für die Kartoffelpuffer widmete. Ähnlich lief es auch bei der Backgruppe: Kaum waren die Stuten und Rosinenstuten aus dem Ofen, waren sie auch schon verkauft.

Die Frauen des TuS Westerloy hatten leckere Kürbissuppe auf dem Speiseplan. Auch hier ging Schale um Schale über den Tisch. Auch Berliner, Erdbeerbowle und weitere Köstlichkeitenstanden bei den Besuchern hoch im Kurs. Am Nachmittag öffnete der Mühlenhof seine Türen. „Das Kuchenangebot ist immens. Viele freiwillige Frauen im Dorf stehen parat und backen Kuchen und Torten. Diese Spenden sind nicht selbstverständlich“, richtete Sabine Bartsch einen großen Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.

Den Besuchern bot sich zudem eine große und vielfältige Auswahl an Kunsthandwerk. Ob Keramik für Haus und Garten, Genähtes, Holzspielzeug, Deko, auch Leucht-Deko in vielfältiger Auswahl, Schmuck aus Besteck, Eisenwaren für den Garten, Holzschuhe, Vogelhäuser, Floristik, Holzspielzeug, Engelsflügel, Himmelsboten oder Aale und Forellen – das Angebot ließ kaum Wünsche offen. Mit einem Stand waren auch Frauen des neu gegründeten Vereins Speedwomen auf dem Platz. Ihre Häkel- und Strickarbeiten sowie Marmeladen verkauften die Frauen zugunsten der Elterninitiative krebskranker Kinder Oldenburg. Auch einen Pflanzenmarkt gab es. Die dort angebotenen Stauden stießen auf großes Interesse.

Weitere Fotos vom Handwerkermarkt in Westerloy finden Sie unter www.nwzonline.de/fotos