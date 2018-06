Westerstede Das Geschäft mit dem Altpapier – für Kommunen wie den Landkreis Ammerland ist es ein schwer zu kalkulierendes geworden. Es gab Zeiten – von den 1990er Jahren bis 2007 –, da tobte regelrecht ein Papierkrieg in Deutschland, wurden horrende Preise pro Tonne Altpapier gezahlt, konnten Großabnehmer in Indien und China nicht genug davon bekommen. Mit der Weltwirtschaftskrise war Schluss mit dem schnellen Geld, Schluss mit den hohen Einnahmen, Schluss mit dem perfekten Finanzierungsmodell – auch für den Landkreis Ammerland.

Jeder Deutsche verbrauchte 2016 rund 248 Kilogramm Papier Im Jahr 2016 wurden in Deutschland laut Umweltbundesamt 248 Kilogramm Pappe, Papier und Karton pro Einwohner verbraucht. Dies entspricht einem Gesamtverbrauch von 20,5 Millionen Tonnen (Mio. t). Im gleichen Jahr haben private und kommunale Entsorger 15,4 Mio. t Altpapier gesammelt. Dies ergibt eine Altpapierrücklaufquote von fast 75 Prozent. Die deutsche Papierindustrie stellte im Jahr 2016 rund 22,6 Millionen Tonnen Papier, Pappe und Kartonagen her. Sie setzte dafür rund 16,9 Mio. t Altpapier ein. Die Altpapiereinsatzquote – also der Altpapieranteil an der gesamten inländischen Papierproduktion – lag damit bei rund 75 Prozent. Diese Quote stieg also seit dem Jahr 2000 um 14 Prozentpunkte. Der deutschen Papierindustrie gelang es auf diese Weise, ihre spezifischen Umweltbelastungen zu verringern. Bei der Herstellung von Zeitungsdruck- und Wellpappenrohpapieren wurde 2015 statistisch gesehen mehr als 100 Prozent Altpapier eingesetzt. Grund: Bei der Aufbereitung von Altpapier werden Sortierreste und alle Verunreinigungen, die die Qualität des Neupapiers beeinträchtigen, abgeschieden. Dabei gehen auch Papierfasern verloren, deshalb wird in der Produktion bis zu 20 Prozent mehr Rohstoff eingesetzt. Die Altpapierverwertungsquote, also der Altpapierverbrauch im Verhältnis zum gesamten Papierverbrauch, lag 2016 bei 82,3 Prozent. www.umweltbundesamt.de

In den vergangenen Jahren stabilisierte sich der Markt wieder, und die Verwertung von Altpapier innerhalb Deutschlands stieg – nicht auch dank neuer Techniken. „Doch zuletzt fielen die Preise wieder“, weiß Michael Hauschke, Chef des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises. Mit ein Grund ist, dass China seine Märkte erneut dichtgemacht hat. Seit Ende des vergangenen Jahres hat das Land neue Auflagen an die Qualität des Altpapiers gekoppelt, die kaum einzuhalten sind und mit einer Art Importstopp einhergehen. Ob und wenn ja wie sich das auf das Ammerland auswirkt, bleibt abzuwarten.

Was darf in die blaue Tonne? In die Altpapier-Tonne darf nicht jeder Müll, sondern ausschließlich Papiermüll. Erlaubt sind Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierte, Broschüren, Bücher, Briefpapier, Prospekte, Kataloge, Kartons, Hefte, Umschläge, Schreib-, Kopier- und Computerpapier, nicht beschichtetes Geschenkpapier, Pappe und Packpapier sowie Verpackungen aus Papier und Pappe (wenn sie restentleert sind) wie Mehl- und Zuckertüten, Pralinen-, Käse- und Keksschachteln, Pizzakartons, Bäcker- und Fleischertüten. Verboten sind Verschmutzte Papiere (z.B. mit Öl, Fett, Farbe, Zement), Hygienepapiere wie Taschentücher, Papierhandtücher oder auch Servietten, Windeln, kunststoffbeschichtete Papiere, fettdichte und wasserfeste Papiere (Zeichentransparent, Fotos, Pergament und ähnliches), Tapeten, Versandtaschen mit Plastikwattierung, Kohlepapiere, Durchschreibepapiere, Getränkekartons, bitumierte Papiere oder auch Aktenordner aus Kunststoff, Aktenordner aus Hartpappe mit Metallteilen www.awb-ammerland.de

Bereits im September 2017 wurden die Kalkulationen für die Altpapiereinnahmen 2018 festgesetzt. Das Ammerland hofft auf einen Erlös von 815 000 Euro – ob das eintrifft, bleibt abzuwarten. „Die Marktpreise schwanken, jeden Monat gibt es neue Preise“, sagt Hauschke. 2016 konnten 920 000 Euro Erlös eingefahren werden. An solche Summen glaubt Hauschke derzeit für 2018 nicht mehr. „Preise für Altpapier vorauszusagen, ist wie in einer Glaskugel zu lesen – es geht einfach nicht. Sicher ist: Wenn es an der Börse knallt, dann merken wir es.“

Der Landkreis Ammerland verkauft sein Altpapier nicht direkt, sondern an einen Zwischenhändler, der seinerseits den Wertstoff auf dem globalen Markt weiterverkauft. Was heute unter den Hammer kommt, hat sich dabei ebenso verändert wie der Marktpreis selbst. Wanderten vor 20 oder auch noch zehn Jahren überwiegend Zeitungen und Kataloge in die blaue Tonne, sind es heute überwiegend Paketverpackungen. Die machen viel Volumen aus, aber kein Gewicht. Wohl mit ein Grund, warum das Papieraufkommen im Ammerland moderat sinkt. Wurden 2014 noch 9500 Tonnen Papier über die Zentraldeponie umgeschlagen, waren es 2015 und 2016 rund 9400 Tonnen. Im vergangenen Jahr, so zeigt es die Statistik des Abfallwirtschaftsbetriebs, waren es 9300 Tonnen.

Die gebührenfreie „Blaue Papiertonne“ wurde übrigens im September 2004 flächendeckend im Landkreis eingeführt. Die Tonne fasst 240 Liter und wird kostenlos gestellt. Größere Mengen Papier und Pappe können direkt auf der Zentraldeponie und auf den Recyclinghöfen abgegeben werden.