Abheben zur Mission 2018

Westerstede „Der Weltraum, unendliche Weiten...“, fängt so eine Rede zu einem Neujahrsempfang an? Im Ammerland schon. Landrat Jörg Bensberg war am Freitagabend in einer ganz besonderen Mission unterwegs. Erst präsentierte er außerirdisch gute Daten und Zahlen für den Kreis, dann leitete er in Galaxien über, die jenseits von Westerloy oder Osterscheps liegen – nämlich in den wirklichen Weltraum. Mit dem Rasteder Thomas Reiter hielt der europäische Astronaut mit der längsten All-Erfahrung den Festvortrag.

Wie einst Captain Kirk wolle auch Bensberg mit seiner Verwaltungsbesatzung mutig neue Projekte angehen. Dabei kann sich die Bilanz für 2017 bereits sehen lassen. Drei Prozent mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, eine Erwerbslosenrat von 4,3 Prozent im Jahresschnitt. Und bei der Jugendarbeitslosigkeit sogar bundesweit bester Landkreis mit nur zwei Prozent.

Auch die Wirtschaftsförderprogramme des Landkreises bekommen neue Schubkraft. Von 2017 bis 2020 sollen sie um 40 Prozent aufgestockt werden.

Handys und tragbare Computer gab es bereits in den 60er Jahren auf der Enterprise. „Wir leben auch nicht mehr hinter dem Mond und sind längst in der Zukunft angekommen. Was allerdings noch fehlt, ist das Netz der Zukunft, um die Datenmengen auch bewältigen zu können“, so Bensberg. Damit das klappt, haben Landkreis und Kommunen im vergangenen Jahr den Breitband-Ausbau massiv vorangetrieben – auch hier ist das Ammerland Vorreiter unter den Flächenkreisen in Niedersachsen. Nördlich der A 28 ist der Ausbau bereits erfolgt, im Südwesten des Ammerlands beginnt der Ausbau in diesem Monat. Darüber hinaus sei man mit den Nachbarkreisen an einer Mobilfunkplanung dran.

Noch nicht funktioniert allerdings das Beamen. „Aber wir haben die erste Landesbuslinie bekommen“, so Bensberg. Die S 35 verbindet Westerstede mit Oldenburg.

„Eine echte Sternstunde war auch der Zusammenschluss der Ammerland-Klinik und des Bundeswehrkrankenhauses“, betonte der Landrat. Das sei jetzt zehn Jahre her. Doch wie fruchtbar dieses Kooperation ist, zeige der Neubau der Klinik für psychosomatische Medizin. Und weitere erfolgreiche Satelliten seien in der Umlaufbahn des Klinik-Zentrums unterwegs.

Weniger galaktisch geht es beim Verkehr zu. Der Ammerländer ist nach wie vor mir Rad und Auto unterwegs. Damit es auf schlechten Straßen keine Abflüge gibt, habe der Landkreis zuletzt 8,4 Millionen Euro investiert.

„Zu einer regelrechten Explosion im Haushaltswesen haben die steigenden Zahlen von Kindern geführt“, so der Landkreis-Captain. Die Mittel für die Betreuung mussten um 600 000 auf 3,4 Millionen Euro erhöht werden. Zu den 5046 Kita-, Krippen- und Hortplätzen kommen 2018 weitere 361 hinzu.

Trotzdem sind die Finanzen nicht in die Schwerelosigkeit abgedriftet. „Die schwarze Null ist einige Lichtjahre näher gerückt“, sagte Bensberg. 2017 gelang eine Reduzierung der Verschuldung um 25 Prozent auf nun noch 20 Millionen Euro. Bei den Finanzen werde man weiter die Bodenhaftung behalten, versprach der Landrat.

Bodenhaftung hat auch Thomas Reiter. Und zwar am liebsten in Rastede. Dort kommt der Astronaut her, der 1995 und 2006 bereits zweimal im All war – insgesamt 350 Tage. Heute ist er Koordinator bei der ESA und betonte: „Raumfahrt ist der Antriebsmotor für Technologie.“ Kurz stellte er die ESA und das europäische Raumfahrtprogramm vor, das von 22 Nationen und der EU finanziert wird. Gleichzeitig führte er aus, dass der Weltraum Einfluss auf den Alltag auf der Erde hat, so etwa im Bereich Klimaforschung, Raumplanung oder aber auch Katastrophenhilfe. „Von oben sieht man besser“, sagte er, bevor er noch kurz erwähnte, was so alles um die Erde schwirrt. Schnell wurde klar: Langsam wird es eng da oben, denn der Weltraumschrott wird nicht weniger. Allein rund 24 000 Bruchstücke von Satelliten sind dort zu finden.

Und wie sieht das Ammerland von oben aus? „Das ist mit bloßem Auge gar nicht so einfach zu identifizieren“, bedauerte der Astronaut. Einzig Nordseeküste, Jadebusen oder auch Wesermündung seien etwas zu erkennen.