Westerstede /Ammerland Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt im Landkreis Ammerland hat immer mehr zu tun. Deshalb werden dringend weitere Mitarbeiter benötigt, um die Flut an Aufgaben zu bewältigen. Das schlägt sich nun auch in den Haushaltsplanungen für 2020 nieder: Die Ausgaben steigen, insbesondere bei den Personalkosten. Reichten im Jahr 2019 noch 1,54 Millionen Euro aus, wird nun mit 1,94 Millionen Euro kalkuliert. Alles in allem belaufen sich die erwarteten Ausgaben für das Amt auf rund 2,187 Millionen Euro (2019: knapp 1,8 Millionen, 2018: etwas mehr als 1,6 Millionen Euro).

Zu den Aufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts gehören unter anderem Schlachttier- und Fleischuntersuchungen, Lebensmittelüberwachung, aber auch die Überprüfung von Tiergesundheit und Tierschutz. Vor allem Amtstierärzte werden derzeit händeringend gesucht. Das wurde während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft im Landkreis Ammerland deutlich.

Unter anderem ist es der Job der Amtstierärzte, sich ums Wohlergehen der mehr als 80 000 Rinder, 50 000 Scheine oder auch 600 000 Hühner im Ammerland zu kümmern, die pro Jahr hier in etwa gehalten werden. Denn auch wenn ein Großteil der Tiere unter hervorragenden Bedingungen aufgezogen wird, machen nicht alle Halter einen guten Job. Jene schwarzen Schafe gilt es unter anderem herauszufiltern.