Gesundheitsversorgung: Jugendliche mit Handicap nehmen am Stadtleben teil

Westerstede /Ammerland Mitten in Westerstede entsteht derzeit ein neues Gebäude, mit dem die Gesundheitsversorgung im Ammerland einen weiteren Anlaufpunkt erhält. Bauherr ist pleXxon Management, eine Tochtergesellschaft des Ärztenetzes pleXxon.

In dem Gebäude am Orchideenkamp wird es im Erdgeschoss eine Tagespflege mit 16 Pflegeplätzen geben. Das erste Obergeschoss wird acht junge Pflegebedürftige in einer Wohngemeinschaft beherbergen. In das Staffelgeschoss zieht der Palliativstützpunkt Ammerland & Uplengen. Hinzu kommt der Bereich der Geriatrieversorgung, den derzeit das Projekt RubiN mit 29 Mitarbeitern umsetzt.

Mehrere Generationen

„Wir ergänzen mit diesen neuen Aufgaben und Angeboten unser Leistungsspektrum für die Menschen im Ammerland noch einmal deutlich und bündeln dies im Sinne einer generationsübergreifenden gesundheitlichen Versorgungskoordination“, so der kaufmännische Geschäftsführer Dr. Andreas Rühle.

„Durch das Projekt RubiN haben wir einen erheblichen Bedarf an derartigen Einrichtungen gespiegelt bekommen. Ältere Menschen brauchen in der Tagespflege Ansprache und Kontakte, gleichzeitig ist es eine Entlastung für die Angehörigen“, ergänzt Paul Kathmann.

Junge Menschen mit Behinderungen müssen oftmals in Pflegeheimen leben, obwohl sie in einer Wohngemeinschaft mit Gleichaltrigen deutlich mehr Lebensqualität erhalten.

Durch die Lage des Gebäudes mitten in Westerstede können diese jüngeren Menschen nun am Stadtleben teilnehmen und alle Einrichtungen ohne Fahrdienste erreichen. Für eine pflegerische Versorgung in der Wohngemeinschaft wird gesorgt.

Das Büro des Palliativstützpunktes wird ebenfalls umziehen in die Räumlichkeiten. „Das Wachstum der letzten Jahre verlangt mehr Platz“ erläutert Dr. Matthias Kreft.

Verzug durch Corona

Umgesetzt wird die Planung durch Unternehmen, die fast ausnahmslos aus dem Ammerland kommen. Generalunternehmer ist die Familie Borchers aus Augustfehn. „Wir haben derzeit etwas Verzug bedingt durch Corona, aber im Januar wird alles fertig sein“, so Rühle. Schon jetzt können sich sowohl Interessierte an Tagespflegeplätzen als auch an Zimmern in der Wohngemeinschaft bewerben.