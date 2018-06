Westerstede /Ammerland Sie ist 35 Jahre alt und alleinerziehend. Eine Ausbildung hat sie nicht, schlug sich bisher mit Gelegenheitsjobs durch. Nun soll alles anders werden. „Ich will eine Ausbildung zur Tischlerin machen“, sagt Janine Backhus. Die Hartz-IV-Empfängerin ist auf einem guten Weg. Über das Jobcenter hat sie eine Maßnahme bei der Arbeitsinitiative Ammerland (AiA) vermittelt bekommen. Damit soll sie binnen sechs Monaten fit gemacht werden für den Arbeitsmarkt – und im Idealfall eine Lehrstelle finden. Ein Praktikum macht sie bereits.

Die Initiative Die Arbeitsinitiative Ammerland (AiA) ist ein selbstständiger und gemeinnütziger Träger, der Arbeitsgelegenheiten (sogenannte 1-Euro-Jobs) und Maßnahmen zur Aktivierung und Orientierung (nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) anbietet. Ziel ist es, Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit und Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt zu integrieren. An den verschiedenen Maßnahmen können insgesamt bis zu 55 Frauen und Männer teilnehmen. Die AiA hat neun festangestellte und zwei freie Mitarbeiter, die die Teilnehmer betreuen. Hinzu kommen zahlreiche ehrenamtliche Helfer.

Zurzeit ist die junge Mutter in der AiA-Holzwerkstatt in Halsbek tätig. An diesem Tag allerdings sind Janine Backhus, Anleiter Reiner Hafner und weitere Teilnehmer der Maßnahme ans Zwischenahner Meer gefahren. Bei strahlender Sonne reparieren sie einen Holzsteg hinter der Jugendherberge. Beherzt greift Janine zur Stichsäge und sägt Aussparungen.

Seit 2015 ist die AiA anerkannter Bildungsträger. „Die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter funktioniert hervorragend“, sagt Anne Higgen, Geschäftsführerin der Initiative. Ihre Einrichtung kümmert sich ausschließlich um die Integration von Langzeitarbeitslosen und Flüchtlingen in den Berufsalltag. Und nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter ist gut. „Wir haben inzwischen einige Handwerksbetriebe und Firmen, die unseren Teilnehmern eine Chance geben und ihr Potenzial fördern“, berichtet Higgen. Alexander Rust, pädagogischer Mitarbeiter, lobt: „Wir haben da schon ein ordentliches Netzwerk geschaffen.“

In den AiA-Werkstätten in Halsbek und am Hamjebusch in Westerstede werden Fertigkeiten und Kenntnisse in den Bereichen Holzverarbeitung, Trockenbau, Malerei und Metallbau vermittelt. Die insgesamt bis zu 30 Teilnehmer erhalten Deutsch- und Mathematikunterricht. Bewerbungstrainings und die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche stehen ebenfalls auf dem Plan. „Es geht darum, die lange arbeitslosen Männer und Frauen überhaupt erst einmal zu aktivieren. Auch wollen wir Orientierung bieten, wohin der Berufsweg führen kann“, so Rust.

Verkaufsgespräch in der Westersteder Schnüsterstuv: Reiner Ehlers und ein Kunde BILD: Kerstin Buttkus Verkaufsgespräch in der Westersteder Schnüsterstuv: Reiner Ehlers und ein Kunde BILD: Kerstin Buttkus Die Schnüsterstuv Angeboten werden gespendete Möbel, Haushaltsgeräte, Geschirr, Dekorationsartikel und mehr. Auch Bücher für alle Generationen können in der Schnüsterstuv, Lange Straße 22, in Westerstede gekauft werden. Kunden haben ferner die Möglichkeit, sich bei Kaffee, Tee oder Kakao zu stärken und zu plaudern. Öffnungszeiten: Montag von 13 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9.30 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag von 9.30 bis 17 Uhr und Samstag von 9.30 bis 13 Uhr.

Neben den Werkstätten gehört das soziale Kaufhaus Schnüsterstuv an der Langen Straße in Westerstede zur AiA. Hier werden gespendete Möbel und nützliche oder dekorative Haushaltsgegenstände verkauft. Angeschlossen sind der Fahr- und der Möbeldienst. Insgesamt 25 Frauen und Männer sind in diesen Maßnahmen untergebracht.

„Die AiA wird nicht allein durch staatliche Gelder finanziert. Wir müssen auch Umsatz machen“, betont Anne Higgen. „Das ist ein bisschen wie in der freien Wirtschaft“, fährt die 46-Jährige fort. „Wir veranstalten keine Kuschelpartie. Wenn wir feststellen, dass einer unserer Teilnehmer nicht will, obwohl er arbeiten könnte, dann werfen wir ihn aus dem AiA-Nest. Vom Jobcenter gibt es in der Hinsicht einen sehr gesunden Druck.“ Die Maßnahmen seien für eine Übergangsphase gedacht. „Auf Dauer soll und darf sich hier keiner einrichten.“

Fahrdienstleiter Peter Siemoneit ergänzt: „Unser Ziel ist es, die Langzeitarbeitslosen in eine Alltagsstruktur zurückzuholen. Dazu gehören Dinge wie frühes Aufstehen und Verlässlichkeit.“ Sein Kollege Andreas Otte, Leiter des Möbeldienstes, fügt an: „Durch die Tätigkeit bei uns erleben die Teilnehmer oft zum ersten Mal seit langem zum Beispiel Wertschätzung.“ Das motiviert, sich den Herausforderungen einer Berufstätigkeit zu stellen.

Stolz ist Geschäftsführerin Higgen auf die Vermittlungsquote, die die Arbeitsinitiative aufweisen kann. „Zwischen August 2017 und April 2018 haben 40 Prozent unserer Teilnehmer eine Anstellung gefunden.“ Vielleicht schreibt Janine Backhus diese Erfolgsgeschichte – ganz nach dem AiA-Slogan „Alles in Arbeit“ – ja fort…