Kuratorium erhält 3000 Euro

Westerstede /Ammerland Eine Förderung in Höhe von 3000 Euro hat jetzt der Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft Landkreis Ammerland dem Kuratorium für Tiergesundheit gewährt. Der Verein hat die Aufgabe, die Gesundheit der Tierbestände durch Bekämpfung von Seuchen und anderen Erkrankungen zu fördern. Bedeutet: Das Kuratorium bietet den Landwirten unter anderem bei einer ggfs. notwendigen Zwischenfinanzierung von Entschädigungen bei Tierseuchen seine Unterstützung an. Ferner wirkt es an der Förderung der Tiergesundheit durch aufklärende Informationen für Landwirte und Bürger bei Hoffesten und anderen Veranstaltungen mit. Darüber hinaus werden in landwirtschaftlichen Betrieben Hygienemaßnahmen angeleitet und durchgeführt sowie Desinfektionsmittel und Materialien gestellt.

Fast alle Milchviehhalter sind über die Molkereien dem Kuratorium angeschlossen. Ein Teil des Milchgeldes wird als Mitgliedsbeitrag einbehalten. Da die landwirtschaftlichen Nutztierhalter im Landkreis Ammerland in mehreren hintereinander folgenden Jahren einer deutlichen finanziellen Mehrbelastung ausgesetzt waren, wollte das Kuratorium nun nicht auch noch diese Mitgliedsbeiträge erhöhen, weshalb es um die Förderung bat.