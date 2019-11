Westerstede /Ammerland Nein, erste Störche wurden noch nicht gesichtet, dafür ist es definitiv zu früh. Aber wenn die Adebare im Februar und März nach und nach auch nach Niedersachsen kommen, finden sie im Ammerland gleich vier neue Behausungen vor. Dank der finanziellen Unterstützung der Bingo-Umweltstiftung in Höhe von 5000 Euro, konnte die Jägerschaft im Landkreis Ammerland den Bau der vier Nester während der im Sommer ausgerichteten Messe „Jagd und Natur“ ermöglichen. Gleichzeitig fanden sich vier Landbesitzer, die dem Aufstellen der Horste zustimmten. Das letzte der vier Nester wurde am Freitagnachmittag im Rhodo-Park Hobbie in Linswege platziert. Um den Störchen den Einzug schmackhaft zu machen, wurden die Nester mit einer ersten Schicht Reisig und Zweigen ausgestattet.

Störche im Land Laut Nabu Niedersachsen ließen sich in Niedersachsen und Bremen 2019 insgesamt 1133 Weißstorchpaare nieder. Dies war der höchste Storchenbestand in Niedersachsen seit über 60 Jahren. Die Storchenpaare brachten 2463 Jungstörche zum Ausfliegen. 2018 waren es 1008 Paare mit 1768 flüggen Jungen. Niedersachsen zählt mit Baden-Württemberg und Brandenburg zu den Top 3 der Bundesländer mit den meisten Storchenpaaren. Ein ausgewachsener Storch benötigt laut Nabu etwa 500 bis 700 Gramm Nahrung pro Tag, dies entspricht 16 Mäusen oder 500 bis 700 Regenwürmern. Ein Jungvogel braucht für einen kurzen Zeitraum sogar bis zu 1600 Gramm. Da Störche Nahrungsopportunisten sind, ist ihr Speiseplan breitgefächert: Lurche, Fische, Mäuse und Maulwürfe sowie kleine Vögel gehören dazu. Verspeist wird, was leicht erbeutet werden kann.

Übrigens war es der Aper Ortsbürgerverein, der Hartwig Leipolt, Schriftführer im Vorstand der Jägerschaft Ammerland, dazu inspiriert hatte, das Projekt zu starten. „Ich suchte etwas, das wir durch unsere Messe unterstützen könnten“, so Leipolt im Gespräch mit der NWZ. Irgendwann sei er auf das erfolgreiche Engagement des Ortsbürgervereins gestoßen und habe beschlossen, dass der Schutz von Störchen und die Ansiedlung der Vögel ein spannendes und gutes Projekt sein könnte.

Nun heißt es abwarten, ob und – wenn ja – wann die ersten Störche das Nest erkunden, annehmen und dort auch brüten. Störche sind zwar nesttreu und versuchen, im neuen Jahr wieder den Horst aus dem vergangenen Jahr zu besetzen, aber sie halten keine Treue zum vergangenen Partner. Findet sich ein neues Weibchen, respektive ein neues Männchen, muss der verschmähte Partner aus dem Vorjahr ein neues Domizil suchen und eine neue Saisonehe eingehen. Auswahl gibt es dank der vier weiteren neuen Nester ja nun gleich in der Nachbarschaft.