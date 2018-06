Westerstede /Ammerland Im Landkreis Ammerland steigt die Waldbrandgefahr. „Die Bodenvegetation und der Boden sind stark ausgetrocknet“, sagt Andrea Hauschke, Mitarbeiterin des Amtes für Umwelt und Wasserwirtschaft der Kreisbehörde. Der eine oder andere Gewitterschauer ändere an der gefährlichen Lage in den Wäldern nichts.

Bedeutet: Auch wenn das Wochenende viel Sonne verspricht und die Ammerländer sich dann gern in der Natur aufhalten, gilt es, Vorsicht walten zu lassen. Vor allem ist es verboten, im Wald oder in Waldnähe offene Feuer zu entfachen. Hier droht die Gefahr, dass sich der Brand schnell unkontrolliert ausbreitet, und auch das Campen in den Wäldern sollte unterlassen werden.

Bei einem Spaziergang durch den Wald gilt zudem ein absolutes Rauchverbot. Schon eine weggeworfene glimmende Zigarette kann einen Waldbrand entfachen. Diese Gefahr besteht übrigens auch, wenn brennende Zigaretten achtlos aus dem Auto geworfen werden. Weiter weist der Landkreis darauf hin, dass Autos mit Katalysatoren nicht über trockenem Gras abgestellt werden sollten.

Um selbst nicht in Gefahr zu geraten, ist es ratsam, bei Spaziergängen und Wanderungen die befestigten Wege nicht zu verlassen. Grundsätzlich gilt: Jeder Waldbrand sollte sofort unter der Notrufnummer 112 gemeldet werden. Damit die Rettungskräfte jederzeit Eingreifen können, müssen „Zufahrten zu Wäldern – das können auch Feldwege sein – für Löschfahrzeug Tag und Nacht frei gehalten werden“, betont zudem Meike Seppenwoolde, Pressesprecherin der Westersteder Feuerwehren. An die Gartenbesitzer appelliert sie, Unkraut nicht mit offenem Feuer zu vernichten, da es dabei sehr schnell zur Brandausbreitung kommen kann. „Ebenfalls sollten offene Feuer wie zum Beispiel bei Feuerkörben mit Vorsicht genossen werden. Auch ein kleiner Funkenflug kann bei dieser Trockenheit großen Schaden anrichten“, so Meike Seppenwoolde. Gleichzeitig bittet sie Eltern im Ammerland, auch ihre Kinder auf die Gefahren hinzuweisen.

Anuschka Kramer https://www.nwzonline.de/autor/anuschka-kramer Redakteurin

Redaktion Westerstede Tel: 04488 9988 2602 Lesen Sie mehr von mir

Wie groß die Waldbrandgefahr in der Region ist, kann auf der Website des Deutschen Wetterdienstes nachgesehen werden. Die Übersichtskarten werden regelmäßig aktualisiert www.dwd.de/de/leistungen/waldbrandgef/waldbrandgef.html