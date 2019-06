Westerstede Die Arbeitsinitiative im Ammerland (AiA) bekommt ein neues Schulungszentrum an der Burgstraße in Westerstede. Direkt hinter einem weißen, bereits bestehenden Bürogebäude werden derzeit drei Hallen mit je 230 Quadratmetern gebaut.

„Damit haben wir dann für das Handwerk und den sozialen Möbeldienst viel Platz“, freut sich Geschäftsführerin Anne Higgen. Auch die Anleiter Reiner Hafner, zuständig für Holz- und Trockenbau, sowie Carola Lüschen, Metallbau, freuten sich auf gut ausgestattete zehn bis 15 Arbeitsplätze pro Gewerk, die gut einsehbar sind. Gleichzeitig gibt es in den neuen Hallen viel Lagerfläche für den Möbeldienst. Dieser bietet seit langem Hilfe bei Ortswechsel und Entrümpelungen an, bislang fehlte aber das Angebot der Einlagerung.

Der Fahrdienst zieht ebenfalls in die Burgstraße. Dieser befördert etwa 80 bis 90 Teilnehmer aus dem Ammerland an die sogenannten Maßnahmeplätze der Bildungsträger. Für die Busse werden acht Stellplätze und Raum zum Rangieren eingeräumt. Vom Umzug nicht betroffen ist die „Schnüsterstuv“. Das soziale Kaufhaus bleibt vorerst, wo es ist. Trotzdem wird es auch an der Burgstraße ein Möbelangebot geben, vor allem Büromöbel und Betten, die in der „Schnüsterstuv“ keinen Platz mehr gefunden haben, können dort ausgesucht werden. Und auch die Beratungsstellen in Westerstede, Pastorenpadd 5, und Apen, Hauptstr. 204, bleiben am alten Standort erhalten.

Möglich macht den Neubau ein Investor, der auch als Bauherr auftritt, namentlich Matthias Decker von der abalio Unternehmensgruppe. Der Kontakt war über Klaus Eiting von Eiting Stahlbau entstanden.

Die Arbeiten zur Errichtung des neuen Firmenquartiers begannen vor wenigen Wochen. In enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis soll neben dem Schulungszentrum auch ein Gewerbekomplex mit zwölf separaten Einheiten ab 50 Quadratmetern und zusätzlich 16 Lagerboxen ab 15 Quadratmetern entstehen, also Lagerlösungen für alle Gewerbebereiche und Handel. Die Fertigstellung des Projekts ist für Herbst 2019 geplant.

Die AiA arbeitet mit Langzeitarbeitslosen und ehemaligen Geflüchteten. Die Einrichtung ist Bildungsträger und damit Dienstleister für das Jobcenter Ammerland und die BA-Bad Zwischenahn. „Unsere Aufgabe ist die Begleitung in den ersten Arbeitsmarkt und dieses Ziel erreichen wir sehr gut“, so Higgen. Durch den Neubau könne nun die Effektivität und Qualität der Arbeit „drastisch erhöht werden, wenn unsere Projekte alle an einem Standort liegen“. Insgesamt bietet die AiA im Handwerk fünf Berufsfelder (Metallbau, Tischler- Zimmer-Dachdeckerei, Malerei-Trockenbau) an, dazu kommen durch die Projekte wie eben den sozialen Möbeldienst weitere Berufsfelder wie bspw. Vertrieb hinzu. Weitere Pläne stehen: „Wir werden ab 2020 Umschulungen anbieten in den Handwerksberufen. Auch die AiA setzt hiermit auf Weiterbildung, um dem Fachkraftmangel auf die Sprünge zu helfen“, so Higgen.