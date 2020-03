Westerstede Auf dem Frühlingsmarkt in Westerstede soll es dieses Jahr hoch hergehen. Geplant ist eine wilde Bieteraktion. Die Auktion soll am Sonntag, 3. Mai, ab 14 Uhr im Festzelt auf dem Frühlingsmarkt ausgerichtet werden.

Da die Fundsachenversteigerung auf dem Herbstmarkt des vergangenen Jahres von vollem Erfolg gekrönt war, wurde immer wieder der Wunsch auf Wiederholung geäußert.

Der Ortsbürgerverein Westerstede fordert nun alle Mitglieder des Wirtschaftsforums dazu auf, durch Sachspenden, Dienstleistungen oder Kuriositäten der Firmen, zum Erfolg der jetzt geplanten Auktion beizutragen. In einer Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass Spendenquittungen ausgestellt und alle Sponsoren bei den entsprechenden Versteigerungen genannt werden.

Durchgeführt wird die Auktion von dem erfahrenen Auktionator Jörn Krieger.

Der Erlös soll zu 100 Prozent an den Kinderschutzbund Ammerland gehen, wobei die Einnahmen besonders dem Kinderhaus Blauer Elefant zugute kommen sollen. • Interesse? Die Anmeldefrist läuft noch bis Mittwoch, 15. April. Informationen erteilt Tanja Heiler telefonisch unter Telefon 0160/93 70 12 70 oder per Mail an tanja@heiler-siebdruck.de.