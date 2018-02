Westerstede Um die Einrichtung weiterer WLAN-Hotspots, über die Passanten kostenfrei ins Internet gelangen, ging es im Wirtschaftsausschuss, der am Dienstagabend im Rathaus tagte. Auch wenn das Thema eigentlich noch nicht offiziell zur Diskussion stand, waren sich die Teilnehmer einig, dass dieser Service ausgeweitet werden müsste. Bis zur nächsten Sitzung soll die Verwaltung daher ein Konzept vorlegen, über das dann abgestimmt werden soll.

Bereits im Juli 2014 war auf Anregung von Ratsherrn Heino Hinrichs (SPD) ein erster öffentlicher Hotspot auf dem Alten Markt in Westerstede eingerichtet worden. Inzwischen gibt es etliche weitere solcher kostenfreier Internetzugänge, wie auf der gerade erst ergänzten Homepage der Stadt zu sehen ist. Mit dem im Rathaus entwickelten Logo „WLANstede“ wird vor Ort auf diesen Service hingewiesen.

Es müsste aber noch mehr solcher Hotspots geben, findet die FDP-Fraktion und sprach sich in einem Antrag für eine Gesamtplanung aus, bei der die Dörfer berücksichtigt werden sollten – insbesondere im Hinblick auf junge Menschen. Vorrangig eingerichtet werden sollte ein freier Internetzugang am Bahnhof in Ocholt, betonten die Liberalen. Denn dieser Bahnhof werde nicht nur von vielen Westerstedern, sondern auch auswärtigen Reisenden genutzt, denen die Kommunikation im Internet während der Wartezeiten ermöglicht werden sollte.

Wie Bodo van Rüschen, Fachmann in der Westersteder Stadtverwaltung, ausführte, könnte ein Hotspot voraussichtlich über das Ocholter Jugendhaus bereitgestellt werden. Auch Dorfgemeinschaftshäuser könnten eventuell mit freiem WLAN versorgt werden. Technische Möglichkeiten und Kosten sollen ermittelt werden und auch geklärt, ob vor Ort ein solcher Service überhaupt gewünscht werde. Deutlich wurde in den Redebeiträgen jedoch, dass freies WLAN ebenso wie ein engmaschiges Mobilfunknetz und schnelles Internet ein Standortfaktor ist. Hotspots könnten außerdem zur Belebung öffentlicher Plätze beitragen, hieß es.