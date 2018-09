Westerstede Um den umstrittenen Neubau des Gästehauses 3 des Hössensportzentrums geht es bei einer Sondersitzung des Hössenausschusses, der am Montag, 10. September, um 17 Uhr in der Scheune auf dem Jaspershof tagt. Schon bei der jüngsten Sitzung gingen die Meinungen auseinander, ob der Neubau rollstuhlgerechte Zimmer erhalten sollte oder nicht. Barrierefrei wird das Gebäude in jedem Fall sein.

Die Mehrheitsfraktion CDU/FDP/Rowold hatte sich aus Kostengründen dagegen ausgesprochen, weil es im Gebäude 2 ausreichend behindertengerechte Zimmer gebe, während Vertreter anderer Fraktionen sehr wohl eine Notwendigkeit für diese Ausstattung im neuen Gebäude sahen.

16 Gästezimmer

Im Vorgriff auf die kommende Sitzung haben sich SPD, die Grünen und UWG in jeweils eigenen Anträgen für die Variante 2 stark gemacht. Demnach würden von den 16 Gästezimmern acht sowie die Tagungsräume rollstuhlgerecht ausgebaut, was allerdings höhere Investitionskosten nach sich ziehen würde. Dann müsste für den Neubau statt der geschätzten 2,6 Millionen 3,2 Millionen Euro eingeplant werden.

Diese Investition würde sich aber rechnen, glauben SPD, Grüne und UWG. Zudem könne man Gästen mit einer Behinderung Zimmer nach heutigem Standard anbieten, so die Argumentation der Befürworter. „Wir wollen den Menschen mit Behinderungen eine attraktive Sportstätte in unserer lebenswerten Stadt bieten. Dazu benötigt man eben diese Unterkünfte, die auch eine langfristige Gästebindung vorsieht“, heißt es in den Anträgen.

Zwar gibt es im Gästehaus 2 insgesamt zwölf behindertengerechte Zimmer mit 24 Betten, die aber, wie dargelegt wurde, dem heutigen Standard einer rollstuhlgerechten Ausstattung nicht mehr entsprechen. Das aus den 60er Jahren stammende Gästehaus 2 kann nach Einschätzung der Fachleute noch etwa zehn Jahre weiter betrieben werden. Eine Sanierung lohnt sich nicht, es müsste dann ein Neubau erfolgen. Das würde sich aber nur rechnen, wenn sich die Gästezahlen weiter so positiv entwickeln. Sollten die Buchungen in den nächsten Jahren stark zurückgehen, würde das in die Jahre gekommene Gästehaus 2 ersatzlos abgerissen. In diesem Fall würde das Hössensportzentrum überhaupt nicht mehr über rollstuhlgerechte Zimmer verfügen.

Sozialer Aspekt

„Die Westersteder Jugendherberge hat seit Jahrzehnten einen sehr guten Ruf hinsichtlich der Zugänglichkeit für Menschen mit Handycap, der mit dem Altern der Bausubstanz langsam, aber stetig verblasst“, warnen die Grünen in einer Pressemitteilung. Bei der Planung dürfe nicht die Rendite im Vordergrund stehen, sondern es müssten auch soziale Aspekte und Imagepflege eine Rolle spielen.