Westerstede Großer Erfolg für die Westersteder Semco-Gruppe. Das F.A.Z.-Institut hat Semco als Deutschlands begehrtester Arbeitgeber 2019 in der Glas- und Keramikindustrie ausgezeichnet. Insgesamt wurden bundesweit 10 000 Arbeitgeber aus mehr als 150 Branchen bewertet.

In fünf Kriterien wurden die Unternehmen bewertet: „Arbeitgeber-Performance“, „Wirtschaftliche Performance“, „Produkt- und Service-Performance“, „Performance durch Nachhaltigkeit“ und „Performance des Managements“. Hierbei schnitt die Semco-Gruppe innerhalb der Glas- und Keramikindustrie mit 100 erreichten von 100 möglichen Punkten optimal ab.

„Wir freuen uns sehr über diese Bewertung“, sagt Herrmann Schüller, geschäftsführender Gesellschafter der Semco-Gruppe. „Wir verstehen diese Auszeichnung als klare Aufforderung, unseren erfolgreichen Weg gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterzugehen und somit als Arbeitgeber noch attraktiver zu werden“, so Schüller.

Die Semco-Gruppe (Hauptsitz ist in Westerstede) zählt mit ihren 18 Standorten zu den größten Flachglasveredlern in Deutschland und Europa. Mit über 1500 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen in diesem Jahr einen voraussichtlichen Umsatz von mehr als 240 Millionen Euro.