Westerstede Rampe oder Fahrstuhl – was ist das Sinnvollste, um die Apothekervilla an der Gaststraße in Westerstede wieder barrierefrei zu machen? Wie berichtet, hatte sich die Politik erst einmal für den Bau einer Rampe ausgesprochen. Am Dienstag, 3. September, tagt der Verwaltungsausschuss und möchte dann über die eingegangenen Angebote für den Rampen-Bau beraten.

Der Seniorenbeirat intervenierte und stellte an die Politik den Antrag, vom Bau der rund 30 Meter langen Rampe abzusehen und doch eine Fahrstuhlvariante zu wählen. Grund: Der Weg einer 30 Meter langen Rampe ist aus Sicht des Seniorenbeirats für einige Gehbehinderte zu lang – und vor allem im Winter zu gefährlich. Auch wenn die Rampe einige Ruhepodeste vorsieht.

Anders sieht es die Schmerzgruppe Westerstede, die sich nun ebenfalls noch vor Beginn der Sitzung des Verwaltungsausschusses meldete. Geht es nach der Vorsitzenden Beate Lehners, sollte an der Rampen-Lösung festgehalten werden. Vor allem unter dem Aspekt, dass die Apothekervilla endlich wieder barrierefrei werden soll – und weitere neue Planungen wieder alles verzögerten.

Wie berichtet, ist der ursprüngliche Fahrstuhl an der Villa, der früher die Barrierefreiheit garantierte, seit Herbst 2018 defekt.