Westerstede Wohnen auf 17,2 Quadratmetern, geht denn das? Stellt man Jürgen Korbmacher diese Frage, dann funktioniert das in jedem Fall. Der Edewechter hat seine Idee eines, wie er findet, idealen Mikrohauses umgesetzt und gemeinsam mit dem Elektriker Tellmann, dem Innenausbauer Börjes und weiteren Fachleuten realisiert. Der Prototyp mit dem klingenden Namen „Diogenes“ wurde jetzt in Westerstede erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die Miniimmobilie ist tatsächlich mobil und kann mit Hilfe eines Lastwagens zum Ziel transportiert werden.

Und da steht er nun im Gewerbegebiet an der Carl-Benz-Straße 23: ein rechteckiger Kasten auf Stelzen. Hinauf führt eine Treppe. Kaum ist man durch die Tür, steht man schon im Wohn- und Schlafzimmer. Das Bett wird bei Bedarf heruntergeklappt, Platz ist noch für eine kleine Couch und ein Tischchen, mehr nicht. An den Wänden wird jedes Fleckchen für speziell angefertigte Einbauschränke genutzt, auch für die Küchenzeile. Ein kleiner Raum schließt sich an – das Bad, in dem sich noch Platz für eine Waschmaschine findet. Das sechs Tonnen schwere Minihaus steht auf einer Stahlplattform und hat einen Aufbau aus Holzständerwerk. „Man kann es aber auch ebenerdig aufbauen. Dann ist es barrierefrei“, erläutert Korbmacher. Es sei wintertauglich und verfüge im Bad über eine automatische Lüftung.

Dem Bau des Prototyps sei eine aufwendige Marktanalyse vorangegangen. „Es gibt viele Interessenten“, hat der Ideengeber dabei erfahren: Studenten oder Senioren, denen das Haus zu groß geworden ist. Viele könnten sich auch vorstellen, das schnell aufzubauende Kleinsthaus für Saisonarbeitskräfte oder auch als Gästeunterkunft zu nutzen.

Doch ist das Häuschen denn eine gute Alternative, um Wohnungsnot vorübergehend zu beseitigen? Notwendig sind ein Strom- und Wasseranschluss und genügend Platz. Allerdings, so warnt Uwe Caspers, Leiter des Amtes für Bauwesen und Kreisentwicklung beim Landkreis Ammerland, vor vorschnellen Planungen. „Auch wenn so ein Haus bewegt werden kann und es sich schnell auf- und abbauen lässt, benötigt man trotzdem eine Baugenehmigung. Deshalb sollte sich jeder vorher mit dem Bauamt in Verbindung setzen, ob ein Aufstellen an dem geplanten Ort überhaupt möglich ist.“

Kerstin Schumann

Mehr Infos unter www.microhäuser.de