Baumaßnahme: Neue Fahrbahn und bessere Entwässerung im Westersteder Wohnviertel

Westerstede Die Anwohner der Straßen Am Melmenkamp und Am Lerchenfeld in Westerstede warten schon lange auf eine Verbesserung der Fahrbahn. Beide Straßen wurden im Schadenskataster der Stadt als dringlich geführt. Auch die bei Starkregen herunterprasselnden Wassermassen konnten von der in die Jahre gekommenen Kanalisation kaum noch aufgenommen werden. Beide Probleme sollen nun mit einem Schlag behoben werden.

Begonnen wurde jetzt mit den Bauarbeiten im Abschnitt zwischen der Gartenstraße und dem Fußweg Fritz-Büsing-Straße. Bereits abgetragen wurde die Fahrbahndecke. Um Zeit und Kosten zu sparen, werde der Schotter als Unterbau wiederverwendet, erklärte Klaus Fischer vom Ingenieurbüro Börjes. Die Arbeiten für das neue Rohrsystem sollen in Teilabschnitten erfolgen, so dass die Anlieger nur kurze Zeit Einschränkungen hinnehmen müssten.

Der Mischwasserkanal wird künftig durch ein neues Trennsystem ersetzt, das Schmutz- und Regenwasser aufnimmt. Dies gilt auch für die Anschlüsse der Privatgrundstücke. Davon verspricht sich die Stadt eine Entlastung des Schmutzwasserkanals. Das Oberflächenwasser wird in den Regenrückhaltegraben an der Ammerlandallee abgeführt.

Dieser Teil der Baumaßnahme soll Ende September fertig sein. Bis dahin müssen die Anwohner kleinere Einschränkungen hinnehmen. Sie können über die Schotterfläche ihre Grundstücke erreichen beziehungsweise bis zur Baustelle fahren und an den freigegebenen Abschnitten ihr Fahrzeug abstellen. Für den Durchgangsverkehr ist der gesamte Bereich gesperrt. Um die Müllabfuhr kümmert sich die beauftragte Baufirma.

Wenn diese Maßnahme beendet ist, folgt der Abschnitt vom Fußweg bis zur Grünen Straße. Er soll noch in diesem Jahr fertiggestellt sein. Bis zum kommenden Jahr gedulden müssen sich die Anwohner Am Lerchenfeld. Diese Arbeiten sollen nach Schätzungen von Harald Janßen vom Bauamt je nach Witterung Anfang 2021 beginnen und nach etwa fünf Monaten abgeschlossen sein.

Positiv bewertete Bürgermeister Michael Rösner das 1,15 Millionen Euro teure Vorhaben, in das die Stadt rund 750 000 Euro investiert. Weiteres Geld kommt von der EWE. „Die Bürger profitieren und müssen nichts bezahlen“, sagte Rösner mit Blick auf die Straßenausbaubeitragssatzung manch anderer Kommune.