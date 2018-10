Baustelle: Sperrung ab Freitag

Westerstede Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Die Kuhlenstraße in Westerstede muss aufgrund von Bauarbeiten für eineinhalb Tage vollständig gesperrt werden. Wie das zuständige Tiefbauamt der Stadtverwaltung mitteilte, beginnt die Vollsperrung an diesem Freitag, 19. Oktober, in der Mittagszeit und endet am Abend dieses Sonnabends, 20. Oktober.

Betroffen ist der Abschnitt von der Lange Straße bis zur Ecke Poststraße. Grund für die Arbeiten: Es wird ein Regenwasseranschluss verlegt, den es zu dem ehemaligen Nienaber-Gelände, auf dem jetzt die Neuapostolische Kirche baut, bislang nicht gab.