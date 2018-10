Westerstede Wie geht es weiter an der Kuhlenstraße? Das Ingenieurbüro Börjes aus Westerstede hat den aktuellen Stand der Pläne im Ausschuss für Straßen und Wege am Montag vorgestellt. In der Ausschusssitzung ging es um die Neugestaltung der öffentlichen Flächen. Dabei handelt es sich um den Parkplatz hinter dem ehemaligen Nienaber-Gelände und die dazugehörige Einfahrt.

Zusätzliche Parkplätze

An der Kuhlenstraße soll ein Parkstreifen entstehen, mit Platz für fünf bis sechs Autos. Auf dem Parkplatz hinter der Neuapostolischen Kirche sollen ebenfalls zwei weitere Parkplätze entstehen. Bisher können dort rund 55 Pkw abgestellt werden.

Die Einfahrt zum Parkplatz soll so gestaltet werden, wie der Eingang zum Stadtpark Thalenweide: ebenerdig und einheitlich mit Klinkern gepflastert. Dabei soll sie nicht an beiden Seiten gerade, sondern, wie der Eingang zum Park, trichterförmig verlaufen, um einen offenen Platz anzudeuten, so Leffers.

Der Mitarbeiter des Ingenieurbüros hat die Gestaltung der Fläche als sogenannten „shared space“ beschrieben. Dabei handelt es sich um eine Verkehrsfläche, die barrierefrei ist und von allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam genutzt wird, ohne zusätzliche Schilder oder Abgrenzungen. Der Eingangsbereich solle zudem bepflanzt werden, in Form von Beeten oder mit Hecken oder Bäumen – da gebe es noch keine genaueren Vorstellungen. Der Platz solle nicht nur als Ein- und Ausfahrt dienen, sondern auch zum Verweilen einladen. Daher seien Sitzplätze eingeplant.

Bei der Gestaltung stehen die Mitarbeiter des Ingenieurbüros in engem Kontakt mit dem Architekten der Neuapostolischen Kirche. Geplant sei etwa, das Wandmosaik aus der alten Kirche an der Außenwand des Neubaus anzubringen. Da dies von der Kuhlenstraße aus sichtbar sein soll, müssten die Pläne genau abgestimmt werden.

Die Ausschussmitglieder sprachen sich einstimmig aus, die Planung so vorantreiben zu wollen.

Neues Gebäude

Auf Nachfrage der NWZ teilte Baudezernent Ingo Leffers zudem mit, wie es um die Planungen zum Wohn- und Geschäftsgebäude auf dem nördlichen Teil des ehemaligen Nienaber-Geländes steht. Diese Fläche hatte die Stadt an einen Geschäftsmann aus Westerstede verkauft.

Der Bauantrag des Besitzers liege nun beim Landkreis. „Das Projekt ist weitestgehend baureif“, so Ingo Leffers.

Entstehen soll dort ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Das Erdgeschoss wird dabei für ein Einzelhandelsgeschäft eingeplant. In den oberen Stockwerken sollen laut Leffers insgesamt acht bis zehn Wohnungen entstehen.