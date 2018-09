Westerstede 453 000 Euro: Das ist fast eine halbe Million. Und für eine Stadt wie Westerstede ein ganz dicker Brocken. Genau so groß ist das Minus, das die Rhodo 2018 unterm Strich erwirtschaftet hat. So steht es im Finanzplan, der am Dienstag im Wirtschaftsausschuss diskutiert wurde.

Aber: Bei genauem Hinsehen fällt die Bilanz nicht so dramatisch aus. Der Löwenanteil des Minus geht nämlich auf interne Personalkosten bzw. Bauhofleistungen zurück. Rechnet man die heraus (die Gehälter müssen ja unabhängig von der Rhodo bezahlt werden), liegt das Minus „nur noch“ bei 79 000 Euro.

Dem stellte Bürgermeister Klaus Groß den Werbeeffekt für Westerstede gegenüber. „Die Rhodo ist eine ganz wichtige Marke für die Stadt und die Baumschulwirtschaft.“ Mehmet Kurt (UWG) ging sogar noch weiter: „Die Rhodo ist eine Millionen-Werbung für Westerstede.“

51 000 Besucher hatten die zwölftägige Veranstaltung im Mai besucht. Gerechnet hatte man mit 67 000. Viele Westersteder waren überhaupt nicht da. Weshalb sich die Politik einig ist, dass man ganz gewaltig am Konzept schrauben muss. „Wir müssen uns jetzt fragen, welches Format richtig ist“, meinte Frank Lukoschus (SPD). Und Markus Berg (CDU) sah jede Menge „Handlungsbedarf“. Einig war man sich aber, dass es 2022 wieder eine Rhodo geben soll.

Jürgen Drieling (FDP) verwies auf die veränderten Ansprüche von heimischen und auswärtigen Besuchern. „Es gibt den Park der Gärten, jede Menge Landpartien und weitere Veranstaltungen. Die sind auch alle irgendwie eine Konkurrenz für die Rhodo.“ Vielleicht könne man für die Westersteder auch im Vorfeld Bürgertage bei freiem Eintritt veranstalten, regte er an.

Auch Frank Oeltjen (SPD) vermisste viele Westersteder auf der Rhodo. „Da haben etliche gemeckert, ohne dort gewesen zu sein.“ Deshalb müsse man 2022 für mehr Identifikation sorgen.

Und auch die Baumschulisten müssten sich stärker engagieren, war man sich einig.

Wie die Rhodo der Zukunft aussehen soll, dazu gibt es noch keine konkreten Vorstellungen. Aber bereits in den kommenden Monaten sollen Ideen gesammelt und diskutiert werden.