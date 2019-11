Westerstede Wer hat schon einen Bundessieger im Unternehmen? Und dazu noch den Besten von sieben Bundessiegern? „Ich kann es selber nicht fassen, damit hätte ich nie gerechnet“, räumt Tjark Frölje bescheiden ein.

Seit Samstag ist der 21-Jährige nicht nur deutscher Meister 2019 im Ausbildungsberuf Informationselektroniker mit dem Schwerpunkt Geräte und System, sondern auch Punktbester von den sieben Deutschen Meistern, die auf den 68. Deutschen Meisterschaften des E-Handwerks – ausgetragen in Bad Zwischenahn – vergeben wurden. Grund genug für die drei Geschäftsführer der Firma Detlef Coldewey, Dirk Schwengels, Holger Bölts und Arno Logemann sowie Prokurist Daniel Zobel, zum Pressetermin zu erscheinen. „Wir hatten in der Vergangenheit schon Kammer- und Landessieger, aber Tjark ist unser erster Bundessieger“, verkündet Holger Bölts stolz. Sein Kollege Schwengels ergänzt: „Die Auszeichnung zeigt: Im Handwerk sind junge, intelligente Menschen zu finden. Die Leistungen von Tjark sprechen für sich.“

„Hätte mir jemand vor zwei Jahren erzählt, dass ich Deutscher Meister werde, hätte ich entgegnet: Aber nur, wenn kein anderer mitmacht“, erzählt Frölje mit einem Augenzwinkern.

Ehrgeiz und Engagement

Doch mit großem Engagement und einer gehörigen Portion Ehrgeiz ist ihm etwas gelungen, von dem seine Mitstreiter nur träumen durften. Dabei war die Prüfungsaufgabe recht kniffelig: Die zwölf Teilnehmer aus seiner Prüfungsgruppe mussten sich zwischen zwei Aufgaben entscheiden: entweder eine Hoteltelefonanlage bauen oder eine Alarmanlage. Frölje entschied sich für Variante 1 und setzte aus vielen Einzelteilen eine funktionierende Telefonanlage zusammen, die sowohl die interne Kommunikation zwischen Rezeption und Zimmern sicherstellte als auch Telefonate nach außen zuließ. „Es war technisch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und hat mit meinem eigentlichen Ausbildungsberuf nicht viel zu tun, aber ich fand es spannend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen“, resümiert Frölje. Anfänglich sei er noch nervös gewesen, doch die Aufregung wich schnell einer tiefen Konzentration. Und so tüftelte und schraubte der junge Mann über Stunden hinweg, verlegte Leitungen, berechnete Widerstände und warf zwischendurch mal einen Blick auf seine Mitstreiter. Denn die arbeiteten parallel an ihren Telefon- und Alarmanlagen.

Abgucken nützt nichts

„Abgucken nützt aber bei einer praktischen Aufgabe nichts, da muss jeder seine eigenen Ideen umsetzen“, erklärt der Elektroniker. Unter dem Motto „In der Ruhe liegt die Kraft“ realisierte er seine – und das mit großem Erfolg, denn die Prüfungskommission bescheinigte ihm nicht nur Durchhaltevermögen: Frölje habe sich intensiv ins Thema eingearbeitet und ein klares Ziel vor Augen gehabt, hieß es in der Begründung. Und auch im theoretischen Teil überzeugte er die Jury mit Planung und kaufmännischem Geschick. Im Ergebnis: Platz 1 und Bundessieger.

Handwerk und Informatik

Zielorientiert ist der 21-Jährige nicht nur im Wettkampf: Nach seinem Realschulabschluss an der Robert-Dannemann-Schule schnupperte Frölje als 16-Jähriger bei Coldewey Praktikumsluft. Aus anfänglicher Neugierde entwickelte sich schnell eine Leidenschaft für Medientechnik, schließlich folgte die Ausbildung und nun die Festanstellung. In seinem Beruf spielt sowohl das Handwerk als auch Informatik eine große Rolle: „Es reicht nicht aus, eine Bohrmaschine bedienen zu können“, sagt Frölje, man muss auch programmieren können – beispielsweise interaktive Displays. Kein Wunder also, dass der junge Mann auch in seiner Freizeit Programmiersprachen lernt.

Wer über eine Ausbildung im Elektronikbereich nachdenkt, sollte vor allem in Mathe und Physik sattelfest sein: „Ohne geht’s nicht“, so Frölje. Langfristig strebt er den Meister an, weitere 1700 Stunden tüfteln und büffeln. Aber kurzfristig will er jetzt seinen Sieg genießen – und zwar auf der Bundessiegerehrung am 14. Dezember in Wiesbaden.