Westerstede Es braucht einen Dialog und den Mut, aufeinander zuzugehen. So etwa lässt sich zusammenfassen, was am Freitag in den Räumlichkeiten des Landvolkverbandes Ammerland an der Kolberger Straße das Ergebnis der Gespräche war. Anlässlich der Internationalen Grünen Woche in Berlin hatte der Landvolkverband zu einer Diskussionsrunde eingeladen.

Landwirte aus verschiedenen Zweigen (von konventionell bis Bio) wollten Bürgern zu pressierenden Themen Rede und Antwort stehen. Die Bandbreite der Themen reichte vom Tierwohllabel über Schlachtbedingungen bis hin zu rechtlichen Vorgaben. Es waren einige Menschen gekommen und wollten mitdiskutieren. „Wir haben uns höhere Resonanz erhofft“, gibt Dr. Tatjana Hoppe vom Landvolkverband zu. Doch im Nachhinein sei sie froh: „Das Gespräch war gehaltvoll.“

„Wir sind nicht Schuld, dass politische Strukturen sind, wie sie sind. Das Tierwohllabel kann da eine Chance sein“, befand Landwirt Hannes Heineke. Der 31-Jährige bewirtschaftet einen Hof mit Legehennen und Ferkelerzeugung. In seinen Augen könne das Label zeigen, ob Verbraucher tatsächlich zu dem damit ausgezeichneten Produkt griffen und mehr Geld bezahlten.

Ums Geld ging es auch bei einem Redebeitrag des 28-Jährigen Felix Müller, der eine Biogasanlage in Rastede betreibt und sich auf Bullen- und Schweinemast spezialisiert hat. Er bemängelt: „Wir haben keine Investitions-und Planungssicherheit. Einen Stall finanziere ich rund 20 Jahre, eine Legislaturperiode endet nach vier Jahren.“ Man könne nie wissen, welche Gesetzesänderungen politisch bestimmt würden. „Als Landwirt traue mich kaum noch, etwas neu anzugehen“, war sein Fazit. Er sagte aber auch: „Ich sehe mich als Verwalter der vergangenen und künftigen Familiengeschichte. Landwirt ist man aus Leidenschaft.“

Das bestätigte auch Manfred Gerken, selbst Landwirt und 1. Vorsitzender des Landvolkverbandes Ammerland. „Deshalb gibt es mir immer einen Stich ins Herz, wenn jemand uns Profitgier vorwirft.“ Felix Müller nickte zustimmend: „Man könnte auch alles verkaufen und in anderen Bereichen investieren, aber Landwirte sind Optimisten.“

Eine der Fragenstellerinnen war Marlis Puls aus Oldenburg. Sie lobte die Idee der Veranstaltung: „Es ist wichtig, dass Verbraucher wissen, unter welchen Bedingungen Landwirte produzieren.“ Und diese Bedingungen seien oft hart, wie Manfred Gerken anmerkte und somit auf das Thema Natur- und Umweltschutz zu sprechen kam. Unter den Anwesenden war Ralf Strewe vom Naturschutzbund (Nabu) Bad Zwischenahn.

Er war unter anderem gekommen, um den Landwirten einige Sorgen zu nehmen. „Viele haben Angst, dass gleich Vogelschutzgebiete entstehen, wenn ich Nester des bedrohten Brachvogels markiere. Das ist aber nicht so.“ Müller merkte dazu an: „Wir wollen genauso die Vögel schützen. Aber wir haben Angst um unsere Flächen. Sind die einmal mit dem Status ,eingeschränkte Bewirtschaftung’ belegt, haben wir ein Problem.“ Dem entgegnete Strewe: „Es gibt Geldmittel, um Arten- und Umweltschutz zu finanzieren und Landwirte gezielt zu unterstützen. Bisher werden sie aber oft falsch verteilt.“ Ralf Strewe und einige der Landwirte trafen eine Einigung: So will der Nabu-Experte sie demnächst besuchen und hinsichtlich Arten- und Naturschutz beraten. Als einen „tollen Schritt“, werte das Tatjana Hoppe.

Der Landvolkverband möchte an dem Format des Dialogs festhalten. Beim nächsten Mal werde auch eine Vertreterin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) dabei sein, so Hoppe.