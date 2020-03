DLRG kauft für Sie ein

Westerstede Die DLRG Westerstede bietet ab diesem Montag, 23. März, einen Versorgungsdienst in Westerstede an. Dieser Dienst richtet sich an alle Menschen, die zur Zeit nicht das Haus verlassen dürfen, oder nicht verlassen sollten.

Insbesondere Personen in Quarantäne oder Risikogruppen, die durch eine Infektion mit dem Corona-Virus besonders gefährdet sind, möchten die Ehrenamtlichen unterstützen. Jeden, der zu einer solchen Gruppe gehört, bittet die DLRG ausdrücklich, ihren Dienst in Anspruch zu nehmen. Der Versorgungsdienst begrenzt sich natürlich auf Dinge des täglichen Bedarfs, insbesondere Lebensmittel und Hygieneprodukte.

Bestellungen können telefonisch bei der DLRG aufgegeben werden. Diese werden gesammelt an einen lokalen Einzelhandel weitergegeben. Die Ware wird dort kommissioniert und anschließend durch die DLRG Westerstede verteilt. Bei Auslieferung stellen die Ehrenamtlichen die Ware vor die Tür und klingeln.

Die Bezahlung kann im Anschluss durch Überweisung oder über den Online-Bezahldienst Paypal erfolgen. Menschen, die keine Möglichkeit zur direkten Überweisung haben, können dies auch zu einem späteren Zeitpunkt erledigen.

Für sie komme es derzeit darauf an, dass die Menschen unkompliziert mit dem nötigsten versorgt werden, teilt die DLRG mit Der Dienst ist kostenlos. Es muss nur der Warenwert zum normalen Einzelhandelspreis gezahlt werden. Die Rufnummer für die Bestellung lautet Telefon 0 15 22/ 3 64 30 15 und ist ab sofort erreichbar.