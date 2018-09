Westerstede Die Rhodo: Blumenpracht, Aushängeschild der Stadt Westerstede – und mit Blick aufs Geld ein Verlustgeschäft. So steht bei der Rhodo-Bilanz für 2018 (10. bis 21. Mai ) unterm Strich ein sattes Minus von 453 500 Euro und damit in etwa so viel wie nach der Rhodo 2014.

Was das für die Rhodo bedeutet und wie es weitergeht mit der Blumenschau, steht am Dienstag, 11. September, 17 Uhr, zur Debatte, wenn die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus, Märkte und Mobilität zu ihrer Sitzung im Rathaus zusammenkommen. Auf mehreren Seiten hat die Stadtverwaltung dafür die Bilanz zusammengefasst. Dort ist zu lesen, dass vor allem die Besucherzahlen ein Schlag ins Kontor waren. Nur rund 51 000 zahlende Besucher wurden gezählt. Damit waren nicht nur weniger Gäste da als für 2018 grob kalkuliert (67 000 wurden erwartet), sondern sogar weniger als 2014 – damals waren es 63 000 Besucher. In Sachen Eintrittsgelder kamen damit nur etwas mehr als 427 000 Euro zusammen. Erwartet worden waren 566 000 Euro.

Bei der Einwerbung von Sponsorengeldern bspw. wurden zudem 63 Prozent weniger erzielt als erhofft. Bei den Standgeldern lag das Minus bei 28 Prozent. In Euro macht dies in Relation zu den Eintrittsgeldern zwar keine sehr große Summe aus, doch der Rückgang schlägt zu Buche. Schlussendlich wurden alles in allem nur rund 562 000 Euro eingenommen.

Was die Ausgabenseite betrifft: Hier wurde kräftig gespart. Statt wie geplant 766 000 Euro für Werbungskosten, Honorare, Ausstellungskosten und ähnliches auszugeben, waren es etwas mehr als 642 000 Euro. Soweit die allgemeine Ausgaben- und Einnahmenseite, die somit ein Minus von 80 000 Euro ergibt.

Hinzu kommen aber auch noch die Ausgaben für die Leistungen der Bauhofmitarbeiter – die blieben mit rund 238 000 Euro zwar unter dem Plan von 300 000 Euro, müssen aber dennoch berücksichtigt werden. Weiterer Posten sind die Personalkosten für Leistungen wie Kassendienst, Torwachen oder auch Abrechnung. Diese stiegen von kalkulierten 82 000 Euro auf mehr als 134 000 Euro. So erklärt sich das Defizit unterm Strich von ca. 453 000 Euro.

Soweit die Zahlen – was die Politik nun daraus macht, bleibt abzuwarten. In ihrem Fazit erklärt die Stadtverwaltung in der Ausschussvorlage: „Aufgrund der erneut defizitären Rhodo-Veranstaltung, dem erneuten Rückgang der Besucherzahlen sowie auch der gesunkenen Anzahl teilnehmender Baumschul- und Gärtnereibetriebe im Vergleich zur Rhodo 2014 ist es unabdingbar, die Veranstaltung zu überdenken und für die Zukunft konzeptionell neu aufzustellen.“ Gespräche mit Baumschul- und Gärtnereibetrieben seien bereits geführt worden.