Westerstede Schicke zweirädrige Schönheiten? Nein, die finden sich in der Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt nicht. Es sind eher die aussortierten, alten, lange Zeit im Keller vergessenen Vehikel, die hier stehen. Ein wenig angerostet, ein wenig schmuddelig, ein wenig altmodisch – dass die gespendeten Räder dennoch eine Zukunft haben, dafür sorgt der ehrenamtliche Werkstattleiter Egon Zech, 62 Jahre alt und ein Freund klarer Ansagen.

Seit knapp einem Jahr gibt es die Werkstatt an der Kuhlenstraße, initiiert von einer Gruppe aus Einheimischen und Flüchtlingen. Unterstützt wird das Projekt von der Stadt Westerstede, die die Werkstatt angemietet hat und die laufenden Kosten trägt, der Apothekervilla sowie dem Westersteder Repair-Café.

Die Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt in Westerstede Die Selbsthilfewerkstatt in der Kuhlenstraße 19 in Westerstede ist mittwochs von 14 bis 18 Uhr geöffnet und steht allen interessierten Kunden offen. Wer alte Fahrräder spenden möchte, kann sie vor Ort abgeben oder meldet sich unter Telefon 0 44 88/33 39 oder Telefon 0 44 88/5 57 10.

Ziel der Einrichtung ist es zum einen, alte gespendete Räder zu günstigen Preisen zum Verkauf anzubieten. Zum anderen besteht die Möglichkeit, das eigene Rad selbst zu reparieren, zu pflegen oder sich bei Bedarf mit Ersatzteilen fürs Rad zu versorgen. „Bei uns ist jeder willkommen“, betont Egon Zech und stellt klar, dass hier niemand einen Unterschied zwischen arm und reich, geflüchtet oder einheimisch, groß oder klein macht.

Wer Hilfe braucht, bekommt Hilfe – und wer ein Rad braucht, bekommt eins. Zehn Euro werden pro Rad fällig, das Geld wandert in die Werkstatt-Kasse und wird für den Kauf von Ersatzteilen und benötigten Materialien verwendet. Einen Kaufvertrag gibt es auch.

Übers Ohr hauen lässt sich der 62-Jährige dabei nicht. Ein paar Teenager hatten mal zu Anfang versucht, mit den alten Rädern ein lukratives Geschäft aufzuziehen, weiß er zu berichten: Für zehn Euro in der Werkstatt kaufen, für 50 Euro oder mehr weiterverkaufen. Doch weit sind die Jugendlichen mit dem Unterfangen nicht gekommen, sie scheiterten an Egon Zech, der dem Ganzen sofort einen Riegel vorschob.

Allein ist Egon Zech übrigens nicht, es gibt auch andere Ehrenamtler, die helfen, so etwa Hadi Alobaidi. Der 80 Jahre alte Migrant versteht sich bestens mit dem 62-jährigen Werkstattchef. Lachen können sie gut zusammen – und arbeiten. Hadi Alobaidis Deutsch ist noch nicht so gut, aber zur Not klappt die Verständigung mit Händen und Füßen.

„Es läuft wirklich gut“, zeigt sich Günter Teusner von der Apothekervilla zufrieden. „Besser als ich persönlich erwartet habe.“ Doch das Angebot werde tatsächlich angenommen. Das freut auch Egon Zech und Hadi Alobaidis. Immer wieder schauen Kunden vorbei, die entweder ein neues Rad suchen oder ein Problem mit dem eigenen haben. Kaputte Schlösser, Löcher im Schlauch oder eine Acht im Reifen – geholfen werden kann eigentlich immer. Dabei legt Egon Zech wert darauf, seinen Kunden auch genau zu zeigen, wie die Reparatur geht, schließlich ist es eine Selbsthilfewerkstatt. Und so drückt er seinen Kunden auch immer ganz selbstverständlich das Werkzeug in die Hand und leitet sie an.

Gibt es mal kniffligere Probleme, weiß sich der 62-Jährige ebenfalls zu helfen: Mit wenigen Klicks ist er bei Youtube und schaltet ein Reparatur-Erklärvideo an. Selbsthilfewerkstatt 2.0 kann man das wohl nennen. „Nur wenn wirklich nichts mehr geht, landen die Räder auf dem Müll.“ Doch zumindest haben Egon Zech, Hadi Alobaidi und ihre Kunden dann schon alles Machbare probiert.

