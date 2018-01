Das Traditionsgeschäft Erich Schulze

Der Schreibwarenladen ist eigentlich nicht aus dem Stadtbild wegzudenken, es wurde bereits kurz nach dem Krieg gegründet. 1957 hatten es Schulzes Eltern übernommen. Damals befand es sich einige Häuser weiter in einem anderen Gebäude. Seit 1965 ist das Geschäft an der Langen Straße 5 zu finden. Auch heute noch erinnert der Name Erich Schulze an die familiären Wurzeln.

Ein großer Einschnitt war ein Brand, der 2011 größere Renovierungen nach sich zog.

Das Sortiment wechselte und wuchs stetig. Anfangs waren dort sogar eine Leihbücherei und ein Reisebüro untergebracht. Später wurden dort unter anderem Spirituosen, Spielwaren und Lottoscheine verkauft. Heute befindet sich in dem Schreibwarengeschäft, in dem auch Tabakwaren, Briefmarken und Schulbücher zu haben sind, ebenfalls eine kleine Secondhand-Abteilung.