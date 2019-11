Westerstede Wie funktioniert eigentlich Politik im Stadtrat? Das geht in etwa so: Vereine, Schulen, Feuerwehren oder auch die Politiker bringen ihrer Meinung nach wichtige Projekte in die Fachausschüsse ein. Gibt es dort eine Mehrheit, dann landet so eine Idee auf der Investitionsliste. Und dann beginnt das große Rechnen und Feilschen. Denn alljährlich übersteigen die Wünsche das Machbare.

Was machbar ist, hat der Rat im Juni 2017 festgelegt. 4,5 Millionen Euro pro Jahr stehen für Investitionen bereit.

Keine Steuererhöhungen

Angesichts der leeren Kassen – und dem allgemeinen Konsens, dass es keine Steuererhöhungen geben soll – hat man sich in den Haushaltsberatungen der vergangenen Jahre dann zusammengerauft und die 4,5 Millionen am Ende geschafft.

Kommt es auch diesmal so? Auffällig ist: Allein 2,6 Millionen Euro sind für den Ankauf von Grundstücken sowie den Erstausbau von Neubaugebieten vorgesehen. Würde man darauf verzichten – oder diesen Punkt ausklammern – wären die 4,5 Millionen quasi erreicht.

Die SPD hat bereits im vergangenen Jahr vehement gefordert, den Grundstücksankauf aus der Deckelung zu nehmen. Denn Kredite für den Grundstücksankauf seien ja keine richtigen Schulden, sondern als durchlaufende Posten zu verstehen. Wenn die Flächen verkauft werden, komme das Geld schließlich wieder rein.

Teure Infrastruktur

Das kann man so sehen. Die Ratsmehrheit fürchtete aber ein Einfallstor in Sachen Schuldenspirale. Außerdem hängen an den Grundstücken nicht nur Erwerbs- und Erschließungskosten. Je mehr gebaut wird, desto mehr wächst Westerstede. Und mehr Menschen bedeuten auch mehr Infrastruktur. Gerade im Bereich der Kitas und Schulen ist das teuer.

Wer Grundstücke an junge Familien verkauft, muss sich schließlich auch darum kümmern, dass es für die Kinder Plätze in Kindergärten gibt. Und auch die Grundschulen sind zum Teil schon übervoll. Auch deshalb gibt es Stimmen, etwas langsamer Neubauflächen auszuweisen als in den Nachbarorten.

1,75 Millionen Euro stehen für 2020 im Bereich der Schulen auf der Investitionsliste. Die Hälfte davon betrifft die „letzte Rate“ für den laufenden Anbau am Gymnasium.

Ein weiterer Millionenposten ist der Straßenbau. Hier wurde bereits in den vergangenen Jahren viel verschoben. Für 2019 stehen gerade mal 249 000 Euro im Investitionsplan, weshalb 2020 viel nachgeholt werden soll. Zumindest ist das (nicht nur) die Meinung der Verkehrspolitiker. Klar ist aber: Auf Null setzen lässt sich dieser Posten nicht. Zu viele Straßen und Wege in Westerstede und auf den Dörfern müssen dringend gemacht werden. Bis 2023 stehen insgesamt rund 42 Millionen für den Straßenbau im Investitionsprogramm.

10 Millionen Schulden?

Ende 2018 lag der Schuldenstand insgesamt bei rund acht Millionen Euro. Für 2019 ging Kämmerer Rico Busch damals von etwa zehn Millionen Miesen aus.

Allerdings haben sich in den vergangenen Monaten die Gewerbesteuereinnahmen wohl deutlich verbessert. Offizielle Zahlen gibt es gleichwohl noch nicht. Allerdings heißt es in der Vorlage zum Finanzausschuss, dass womöglich der Haushalt ausgeglichen werden könnte. Ende 2018 war trotz des Sparprogramms noch von einem (einmaligen) Defizit um die 5,5 Millionen die Rede. Und geplante Kredite über 2,9 Millionen Euro musste die Stadt nicht aufnehmen.

Konkrete Zahlen werden für die Sitzung am 11. November erwartet. Beginn des öffentlichen Teils ist um 17 Uhr.