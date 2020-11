Finanzen: Volksbank schüttet fünf Prozent Dividende aus

Westerstede Auf der diesjährigen Vertreterversammlung stimmten die Vertreter einstimmig der Ausschüttung einer Dividende an die Bankmitglieder in Höhe von fünf Prozent zu.

Banken, die durch eine fundierte betriebswirtschaftliche Planrechnung eine solide und stabile Ertrags- und Eigenkapitalbasis bestätigen, dürfen einen Dividendenbeschluss fassen. Zu eben diesen als stabil eingestuften Banken zähle die Volksbank Westerstede eG, heißt es in einer Mitteilung.

Mit inzwischen 3465 Teilhabern (Stand: 3. September 2020) gehört die Volksbank Westerstede eG zu den größten Mitgliedervereinigungen in der Stadtgemeinde Westerstede.

„Wir freuen uns, dass Dank der guten Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern sowie dem unermüdlichen Einsatz unserer Mitarbeiter besonders in Zeiten wie diesen, alle unsere Mitglieder am Erfolg der Volksbank Westerstede eG partizipieren können und wir darüber hinaus die Eigenkapitalbasis durch eine deutliche Rücklagendotierung steigern“, so Stefan Terveer und Christian Blessen, Vorstände der Volksbank Westerstede eG zur positiven Entwicklung.

Bei den Neuwahlen des Aufsichtsrats wurde Horst Padeken nach 18 Jahren Zugehörigkeit turnusmäßig aus dem Aufsichtsrat der Volksbank Westerstede eG verabschiedet. Als neu gewähltes Mitglied konnte Linda Decker begrüßt werden. Der ebenso turnusmäßig aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedene Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Beinke wurde einstimmig wiedergewählt.