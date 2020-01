Flohmarkt im Gymnasium

Westerstede Der Tierschutzverein Ammerland e.V. lädt am Sonntag, 2. Februar, von 9 bis 16 Uhr wieder zu seinem traditionellen Hallenflohmarkt im Gymnasium Westerstede, Gartenstraße 16, ein.

Um die 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bieten an ihren Ständen alles an, was die Herzen von Flohmarktfans und Schnäppchenjägern höher schlagen lässt, heißt es in der Ankündigung. Auch der Tierschutzverein selbst wird mit einem Stand vertreten sein und bewirtet die Gäste durchgehend in der Cafeteria.

Außerdem wird auf der Veranstaltung eine große Tombola stattfinden, die den Besuchern viele Gewinne verspricht.

Die Einnahmen fließen komplett in die Tierschutzarbeit, da alle Flohmarktsachen, Tombolagewinne und Kuchen gespendet sind. Alle Helferinnen und Helfer arbeiten ehrenamtlich und freuen sich auf Kundschaft.