Westerstede Es sind mehr als 50 Fahrräder, die da im Schuppen auf dem Bauhof-Gelände in Westerstede stehen und zu Dutzenden an der Wand hängen. Verschiedene Farben, verschiedene Marken, mal mit und mal ohne Korb. Einst waren sie ihren Besitzern sicher lieb und teuer, doch die Zeiten sind wohl vorbei. Denn was als Fundsache im Schuppen auf dem Bauhof landet, das ist verloren gegangen und – so zeigt es die Erfahrung – wird selten zurückgefordert.

Ein halbes Jahr verbleiben die Räder ebenso wie der alte Rollstuhl oder ein Einkaufswagen mit zwei Säcken Blumenerde in dem kleinen Gebäude, dann entscheidet die Stadt über ihre Zukunft. Jüngst wurde ein ganzer Schwung Räder versteigert, im Zuge der Flüchtlingswelle konnten etliche verschenkt werden. Jetzt überlegt die Stadt, die Fundsachen über eine Online-Auktionsplattform zum Verkauf anzubieten, wie Hauptamtsleiterin Insa Wetenkamp mitteilt.

Das Verfahren ist nicht neu, andere Kommunen haben damit bereits Erfahrung. So leeren sich die Keller, Schuppen und Schränke der Stadtverwaltungen, denn nur selten, das weiß auch Verwaltungsmitarbeiterin Marlies Büsing aus Westerstede zu berichten, holen die Menschen ab, was sie verloren haben.

Dabei sind es ganz unterschiedliche Dinge, die im Fundbüro bei Marlies Büsing und ihren Kollegen landen: Brillen, Schlüssel und Handys gehören zu den gängigsten Fundstücken. Sind die Smartphones noch angeschaltet, schafft es meist die IT-Abteilung, die Besitzer ausfindig zu machen. Sind die Handys ausgeschaltet, funktioniert das nicht, dann landen die Telefone im Handy-Karton.

Ist die Aufbewahrungsfrist abgelaufen, dürfen all jene weiterverkauft oder versteigert werden, die noch brauchbar sind und deren Daten vollständig gelöscht werden konnten. Der Rest wird entsorgt. „Wir müssen den Datenschutz des Vorbesitzers gewährleisten“, erläutert Marlies Büsing das Vorgehen der Verwaltung. Das sei bei noch funktionstüchtigen Handys bedauerlich, aber Vorschrift.

Doch nicht nur Handys, auch Kleidung (diese landet nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist als Kleiderspende beim DRK), Spielzeug oder eine Gartenschere und Federmäppchen werden im Fundbüro abgegeben. „Wir bekommen auch die Fundstücke aus den Bussen, deshalb ist auch viel von Schülern dabei“, weiß Marlies Büsing und erzählt von zahlreichen Turnbeuteln, die im Laufe der Zeit in der Verwaltung abgegeben wurden. Und auch das Krankenhaus wendet sich bei Fundstücken ans Rathaus.

Wer etwas Verlorenes sucht und im Rathaus vorstellig wird, muss allerdings beweisen, dass er der rechtmäßige Besitzer ist, sagt Hauptamtsleiterin Insa Wetenkamp. Manchmal klappt das durch eine genaue Beschreibung, manchmal durch Fotos, auf denen beispielsweise der verloren gegangene Schmuck getragen wird. Sicher ist, ein Weg zum Rathaus lohnt sich. Angesichts der vielen Fundstücke gibt es weitaus mehr ehrliche Finder, als so mancher wohl annimmt.

