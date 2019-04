Westerstede Zwei Westersteder Unternehmen wollen ihre Kompetenzen bündeln und fusionieren. Der Geschäftsbereich Haustechnik der Detlef Coldewey GmbH schließt sich mit der Bieder Haustechnik GmbH zusammen. Das teilten die Geschäftsführer Holger Bölts (Detlef Coldewey GmbH) und Michael Bieder (Bieder Haustechnik GmbH) auf der Betriebsversammlung mit.

Der Zusammenschluss von Coldewey und Bieder sei für beide Unternehmen der nächste logische Schritt, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie arbeiten bereits seit vielen Jahren in Projekten erfolgreich zusammen. „Mit der Fusion bündeln wir unsere Kompetenzen und schaffen wichtige Synergien“, sagt Martin Weerts, Prokurist bei der Bieder Haustechnik GmbH. Denn die Schnittmengen zwischen den Geschäftsbereichen beider Firmen nehmen immer weiter zu. So dringt zum Beispiel der Bereich Elektrotechnik immer mehr in die klassische Haustechnik vor, unter anderem in Heizungs- oder Lüftungssystemen.

„Mit der Zusammenlegung können wir den steigenden Anforderungen der Kunden noch besser gerecht werden. Außerdem schaffen wir am Standort einen noch sichereren und zukunftsfähigen Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter“, erläutert Arno Logemann, Geschäftsführer der Detlef Coldewey GmbH. „Alle Mitarbeiter werden von noch besseren Arbeitsplatzbedingungen profitieren, da wir sie viel individueller nach ihren persönlichen Qualifikationen einsetzen können“.

Im Februar 1983 wurde Coldewey als Fernseh-Fachgeschäft in Westerstede gegründet. Inzwischen arbeiten dort rund 190 Menschen in den Bereichen Entertainment, IT, Software, Kommunikation, Heizung & Sanitär sowie Elektro.

Die Geschichte der Bieder Haustechnik GmbH begann im Jahr 1968. Gegründet als kleiner Handwerksbetrieb hat sich das Unternehmen inzwischen zu einem führenden Haustechnik-Fachbetrieb mit über 55 Mitarbeitern entwickelt.