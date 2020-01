Westerstede Das dürfte nicht nur den Westerstedern schmecken: klassischer Grünkohl mit Pinkel und Kassler. Doch es geht auch anders. Wie wäre es mit einem Kohl-Smoothie? Oder lieber eine Kohl-Quiche? Alles kein Problem. Vom 8. Februar bis 8. März läuft die Aktion „Kohldampf – die Westersteder Kohlwochen“.

Ob Rot, Weiß oder Grün – Kohl gibt es nicht nur in unzähligen Farben und Formen, sondern er lässt sich auch auf viele unterschiedliche Weisen zubereiten. Dies wollen acht Westersteder Gastronomiebetriebe in den Aktionswochen unter Beweis stellen. Dabei steht nicht nur Grünkohl auf den Speisekarten. So gibt es beispielsweise Spitzkohl mit Curry-Huhn, Brokkoli-Crêpes oder Wirsingeintopf mit Gans.

Beteiligt sind an den Kohlwochen die Restaurants Vossini, Altes Stadthaus, Olive, Sonnenhof, Turmcafé, Aladin, Bachmanns Pub und Blumenberg. Zum Teil werden die Speisekarten noch in den nächsten Tagen zusammengestellt, einige Restaurants haben ihre Gerichte aber schon online.

Es geht bei den Kohlwochen aber nicht nur ums Schlemmen. So organisiert die Touristik Westerstede wieder zwei „kohlinarische“ Stadtführungen – an den beiden Samstagen am 8. und 29. Februar. Die Stadtführungen mit Wissenswertem zum Thema Kohl und historischen Anekdoten zu den Betrieben und der Stadtgeschichte machen Station bei teilnehmenden Kohldampf-Betrieben.

Anmeldungen unter Telefon 0 44 88/5 56 60. Weitere Infos und Gerichte unter