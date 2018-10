Westerstede Er ist 28 Meter hoch und bietet von der obersten Etage eine freie Sicht über die Stadt: der Westersteder Wasserturm. Derzeit ist das historische Gebäude, das heute Eigentumswohnungen sowie ein Café beherbergt, eingerüstet. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Außenfassade.

Vor 40 Jahren – 1978/79 – trug der Turm schon einmal ein Gerüst. Damals wurde aus dem Zweckbau ein modernes Hochhaus errichtet, das erste im Stadtzentrum. Es waren umfangreiche Umbauarbeiten; das Gebäude musste zunächst entkernt werden.

Der schlanke Turm war bereits 1933 auf der Thalenweide errichtet worden, um die Bevölkerung im Ort mit einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Vorher gab es nur verschiedene Brunnen, aus denen die Bewohner ihr Wasser bezogen.

Noch 1925 seien im Ortskern neue Brunnen angelegt worden, so schrieb die Westersteder Umschau im Oktober 1978. Erinnert wird in dem Artikel auch an einen Fund im früheren Kaufhaus Meinen an der Ecke Marktplatz/Peterstraße. Hier waren einige Tage zuvor bei Ausschachtungsarbeiten zwei Brunnen entdeckt worden, die nach dem Fund von Tonscherben zu urteilen aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammten und noch verhältnismäßig gut erhalten waren.

Der Wasserturm war während des Zweiten Weltkrieges als Brandwache genutzt und in den 60er-Jahren schließlich stillgelegt worden. Von der Plattform aus wurden noch Vermessungen vorgenommen.

1978 war das Gebäude bereits in die Jahre gekommen und wies Schäden am Mauerwerk auf. Kaufmann Hans Ernst hatte jedoch eine Idee. Er erwarb den Turm samt einem kleinen Teil der Thalenweide, um dort seine Zukunftsvision einer modernen Wohnanlage zu verwirklichen. Das Hochhaus sollte acht Wohnungen bekommen und mit einem Restaurant und Café gekrönt werden, schrieb die Umschau.

Im Juli 1979 berichtete die Zeitung dann schon vom neuzeitlich eingerichteten Café, das 50 Gäste fasse und wunderschöne Aussichten auf Westerstede biete. Nach einem Knopfdruck im Fahrstuhl sei man in Sekundenschnelle oben. Schon am Eröffnungstag habe Hochbetrieb geherrscht, hieß es.

Darüber hat sich sicherlich auch Rosel Liebscher gefreut, die das neue Café über den Dächern der Stadt führte.