Westerstede Westerstede darf sich künftig Fair-Trade-Stadt nennen und setzt sich nun ganz offiziell für fairen Handel ein. Die Nachricht, dass alle Bedingungen erfüllt waren und die Bewerbung der Stadt akzeptiert wurde, hatte schon bei der jüngsten Ratssitzung für ein positives Echo gesorgt. Groß war der Jubel in der Steuerungsgruppe, deren Mitglieder sich seit vielen Monaten mit diversen Aktionen für die gute Sache eingesetzt hatten. Doch nicht nur sie allein: In vielen Geschäften und der Gastronomie werden mittlerweile fair gehandelte Waren angeboten. Auch bei der Stadtverwaltung wird beispielsweise Fair-Trade-Kaffee ausgeschenkt, und die Kirchen und einige Schulen beteiligen sich ebenfalls.

Einsatz für fairen Handel Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Trans Fair e.V. benachteiligte Produzentengruppen in Entwicklungsländern. So sollen beispielsweise Kleinbauern und Plantagenarbeiter gefördert werden, damit sie die Armut aus eigener Kraft überwinden können. Trans Fair ist ein gemeinnütziger Verein, der nicht selbst handelt, sondern das Fairtrade-Siegel für fair gehandelte Produkte vergibt und das Bewusstsein für einen nachhaltigen Konsum fördern will. Getragen wird der Verein von rund 30 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, Kirche, Sozialarbeit, Verbraucherschutz, Genossenschaftswesen, Bildung, Politik und Umwelt. In Deutschland gibt es inzwischen rund 500 Fairtrade-Towns, wo der faire Handel gezielt gefördert wird. Die Teilnehmer setzen sich für gerechte Produktionsbedingungen sowie soziale und umweltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen ein.

Um den Wirkungskreis noch weiter auszudehnen, plant die Steuerungsgruppe weitere Aktionen, wie die grüne Ratsfrau Esther Welter in einem Gespräch mit der NWZ erklärte. „Wir wollen einen Flyer herausgeben, auf dem alle Unterstützer genannt werden, die mindestens zwei fair gehandelte Produkte anbieten.“ Die Liste der Teilnehmer sei schon recht lang, doch diese könne noch ergänzt werden. Bis zum 20. April können und sollten sich in der Stadtverwaltung unter KKlaproth@westerstede.de noch weitere Anbieter melden.

Was fairer Handel bedeutet und was man damit bewirken kann, ist auch Thema bei der Westersteder Mittagspause am 11. April. Ernst-Dieter Kirchhoff, Vorsitzender der Eine-Welt-Gruppe „Äquator“ und Sprecher der Westersteder Fairtrade-Steuerungsgruppe, hält dort ab 12.45 Uhr ein Kurzreferat.

Bestens vorbereitet steht dann die große Anerkennungsfeier ins Haus. Vertreter von Trans Fair werden nach Westerstede kommen, um die offizielle Urkunde zu überreichen. Dafür hat sich das Organisationsteam den 29. Juli frei gehalten. „In diesem Jahr befassen sich die Kinder in Kinderstede mit dem Thema Fairer Handel. Deshalb haben wir uns entschlossen, dass die Urkunde am 29. Juli auf der Bühne in der Kinderstadt übergeben wird“, kündigte Welter an.

Aber auch danach sollen weitere Aktionen folgen, beispielsweise zur Fairen Woche im September. Die Steuerungsgruppe will immer wieder Neues anstoßen, denn: „Nach zwei Jahren wird überprüft, ob Westerstede den Titel weiter tragen darf“, betont Welter.