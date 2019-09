Westerstede Zum „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 8. September, ist die Kapelle Felde, Wittenheimstraße 22, von 14 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. In Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Ammerland werden zu jeder vollen Stunde Konzerte der Musikschule angeboten. Um 15 Uhr ist ein Spaziergang zur alten Taufstelle der Baptistengemeinde am Fluss Ive vorgesehen. Neben Orgelkonzerten und Informationen zur Kapelle gibt es Kaffee und Kuchen. Die Kapelle Felde ist das älteste baptistische Gotteshaus auf dem europäischen Festland.

Geöffnet ist außerdem der Jaspershof in Westerstede. Die historische Hofanlage mit dem angrenzenden Bauerngarten, Zum Stiftungspark 27, kann von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Um das Erbe von Gertrud Jaspers, die Haus und Ländereien der Stadt vermacht hatte, kümmert sich die Jaspers-Hochkamp-Stiftung. Am Sonntag veranstaltet das Stadtarchiv einen Bücherflohmarkt im Wintergarten, und es werden um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr Filme in der Waschküche gezeigt. Imker und Ehrenamtliche des Küchengartens beantworten Fragen. Eine Cafeteria der Landfrauen lockt mit Selbstgebackenem.

Die Kunstschule „Abraxas“ an der Gartenstraße 17 befindet sich in der ehemaligen, rund 110 Jahre alten Amtsschließerei. Wer sich auf historische Spurensuche begeben möchte, ist von 14 bis 18 Uhr willkommen.

In Ocholt können die Besucher von 10 bis 15 Uhr den Hof Ohlroggen im Osterfeld 3 entdecken. Das reetgedeckte Bauernhaus wurde um 1800 als niedersächsisches Hallenhaus in Zwei-Ständerbauweise mit Ankerbalkenkonstruktion errichtet. Die historische Remise, die Holzscheune, die Stallgebäude, der Teich und der als Naturdenkmal eingetragene Baumbestand umrahmen das Kleinod. Vor Ort gibt es belgisches Bier und Crêpes.