Glasfaser: Internet-Turbo für viele Haushalte

Westerstede Gute Nachricht für viele Haushalte in Westerstede und dem Ammerland. Der Telekommunikationsanbieter Vodafone startet in unserer Region ins Gigabit-Zeitalter. Insgesamt 19 000 Haushalte können ans Kabel-Glasfasernetz angeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmen. Surfen mit bis zu 1000 Megabit ist damit möglich.

Privathaushalte und Mittelständler sind damit zehnmal schneller im Internet unterwegs als mit dem schnellsten VDSL-100-Angebot. Diese Verbesserung der Infrastruktur erreicht Vodafone mit der neuen Technologie DOCSIS 3.1, die das Unternehmen nach Analogabschaltung und Volldigitalisierung in seinem Kabel-Glasfasernetz in Westerstede und umzu eingebaut hat.

„Gigabit-Netze bringen mehr Lebensqualität und sind der entscheidende Rohstoff für Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand“, sagt Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter.

Das Hochleistungsnetz überträgt beispielsweise gestochen scharfes HD-Fernsehen oder noch schnellere Downloads. Mit einem Gigabit-Anschluss kann beispielsweise die Datenmenge von einer DVD (4,7 Gigabyte) in weniger als einer Minute heruntergeladen werden. Zum Vergleich: Mit einem DSL-16-Mbit-Anschluss dauert es fast 40 Minuten.

Und: perspektivisch seien im Kabel-Glasfasernetz sogar Geschwindigkeiten von zehn Gigabit pro Sekunde möglich. Übrigens: auch andere Telekommunikationskonzerne sind derzeit dabei, im Ammerland ins Glasfaser zu investieren.

Allerdings funktioniert das Super-Internet nicht überall. Gerade in den Landgemeinden ist Glasfaser eher die Ausnahme. Wo es in Westerstede und umzu das schnelle Netz von Vodafone gibt, kann man testen unter