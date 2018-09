Westerstede Die Türen der Westersteder Geschäfte sind an diesem Freitag, 21. September, anlässlich der Kulinarischen Einkaufsnacht (KEN) weit geöffnet. Denn von 18 Uhr bis 23 Uhr locken die Einzelhändler in der Innenstadt mit Aktionen und Gewinnspielen. Auch kulinarische Angebote gibt es, darunter ein Stand mit polnischen Spezialitäten aus der Partnerstadt Pleszew.

Unter dem Motto „Shoppen, feiern, genießen“ lädt das Wirtschaftsforum zum Stadtfest ein. Neben der Einkaufsmeile haben die Organisatoren auch ein umfangreiches Bühnenprogramm vorbereitet. Insgesamt vier Formationen wurden verpflichtet. Sie werden an verschiedenen Standorten auftreten, so dass der gesamte Ortskern zum Bummeln und Verweilen einlädt.

Auf der Bühne auf dem Alten Markt lässt die Band „BB & The Blues Shacks“ von sich hören. Die international bekannten Musiker mit Sängerin Bonita haben sich dem traditionellen Blues verschrieben. Wer etwas weiter zur Bühne an der Post schlendert, kann den Auftritt der Top-40-Band „Sonic & Smoke“ verfolgen. Die Musiker spielen aktuelle Hits. Bei der Volksbank will die Band „Accuracy“ die Zuhörer mit Pop- und Rocksongs unterhalten.

Auf der Bühne „Pumpenhörn“ sorgt ein Discjockey für Stimmung. Außerdem hat sich die Stage Academy angekündigt.

Ein farbenfrohes Spektakel erwartet die Besucher dann um 22 Uhr, wenn bei der St.-Petri-Kirche ein Feuerwerk entzündet wird. Hartmut Ahlers will die Zuschauer mit besonderen pyrotechnischen Effekten begeistern.

Wenn die Geschäfte gegen 23 Uhr schließen, ist das Stadtfest aber noch lange nicht vorbei. Bei der „After-KEN-Party“ treffen sich die Besucher im Anschluss noch zum Schlenderschluck oder Mitternachtsimbiss in den Restaurants und Kneipen der Innenstadt.