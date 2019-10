Westerstede Es soll der schönste Tag des Lebens werden. Und dafür suchen immer mehr Paare ein besonderes Ambiente. Zwar geben sich die meisten immer noch ganz klassisch im Standesamt das Ja-Wort. Doch etwa die Hälfte der Hochzeitsgesellschaften bevorzugt inzwischen einen besonderen Rahmen mit einem besonderen Trauzimmer.

Auf diesen Trend hat man im Westersteder Rathaus in den vergangenen Jahren reagiert. Fanden 2013 von 79 Trauungen noch 68 im Standesamt statt, so gab es in den ersten neun Monaten dieses Jahres bereits 124 Hochzeiten. Und etwa die Hälfte der Paare wählte einen besonderen Ort.

Neben dem Standesamt kann man seit einigen Jahren auch in der Krömerei und im Mühlenhof Westerloy heiraten. 2013 nutzten lediglich elf Paare diese Möglichkeit. 2015 kam dann der Jaspershof dazu. Und nach acht Trauungen 2017 gab es in diesem Jahr bereits 37. Der Boom liegt aber auch an der umfangreichen Sanierung des alten Hofes, der für immer mehr Veranstaltungen in der Stadt genutzt wird.

Beliebt bei den Paaren ist auch die Krömerei. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein städtisches Gebäude, sondern private Gastronomie. Ein Trauzimmer muss jedoch gewidmet werden. Und dies ist bei gewerblichen Betrieben mittlerweile nur nach einer Ausschreibung möglich.

Deshalb muss sich jetzt der Rat mit den Trauungen befassen. Auf der nächsten Sitzung am kommenden Montag (16.30 Uhr in der Deula) muss deshalb die Ausschreibung beschlossen werden. Gleichzeitig sollen das Hochzeitszimmer und die Diele in der Krömerei zumindest bis zum 31. März 2020 gewidmet bleiben. Dadurch können dort bereits vorgesehene Hochzeiten auch stattfinden.

Wie es dann in der Krömerei weitergeht, wird sich im Zuge des Ausschreibungsverfahrens zeigen. Allerdings hat die Stadt bereits erklärt, dass es neben dem Rathaus, dem Jaspershof und dem Mühlenhof nur ein externes Trauzimmer geben soll.

Übrigens: Alle Paare, die ein besonderes Datum suchen, sollten sich sputen. Das nächste – und einzige im kommenden Jahr – ist der 20.2.20.