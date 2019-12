Westerstede 36 neue Parkplätze sollen im Umfeld des Hössenbades entstehen. Während die Grünen davon gar nichts halten und meinen, dass Besucher der Sportanlagen und des Bades ja auch mit dem Rad fahren oder zu Fuß kommen könnten, sieht eine deutliche Mehrheit im Rat durchaus Bedarf für neue Parkflächen. Denn: auch immer mehr gehbehinderte Menschen fahren zum Hössenbad, seit dort das Angebot an Kursen und Gruppen im Bereich Wassergymnastik deutlich aufgewertet wurde.

Doch wo sollen die Parkplätze hin? Die UWG ist für die Wiese neben dem Fitnesscenter, quasi direkt neben dem Bad.

Die Mehrheitsgruppe (CDU/FDP/Jens Rowold) hält davon nichts. Sie will die Parkflächen an der Grenze zum Deula-Gelände erweitern. Allerdings befindet sich dort eine „Grünzone“. Für die einen ist es ein kleines Wäldchen, für die anderen Gebüsch, was nicht erhaltenswert ist. Eine Entscheidung könnte auf der nächsten Ratssitzung fallen.

Seit 19. Dezember konnten Leser auf NWZonline abstimmen: Ist das Wald oder kann das weg? Sollen dort Bäume für neue Parkplätze gefällt werden. Fast 400 Menschen beteiligten sich an der nicht repräsentativen Abstimmung, wobei pro Endgerät nur ein Voting möglich war.

Und so sieht das Ergebnis aus: 52 Prozent sagten: Nein, wenn es weitere Parkplätze geben soll, dann an anderer Stelle. Zehn Prozent waren unentschieden und 38 Prozent meinten: Ja, die Parkplätze sind wichtig, die Bäume können weg.

