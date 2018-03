Westerstede Viel los ist zurzeit im Freibadbereich des Westersteder Hössenbads. Hier bestimmen Handwerker das Bild. Denn schon in einigen Monaten soll es eine neue Attraktion für die jüngeren Besucher geben. Direkt neben dem langen Tiefwasserbecken entsteht ein großes Kinderfreibecken mit angrenzendem Wasserspielplatz.

Das Westersteder Hössenbad – Eintrittspreise und Zeiten Das Bad gehört zum Hössensportzentrum an der Jahnallee. Das Freibecken wurde in den 1950er Jahren gebaut. Später wurde fortlaufend investiert, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhöhen. So folgte 1997 der Bau des Hallenbads. Hier gehört die 50-Meter-Großwasserrutsche zu den Attraktionen. 2004 wurde das Eltern-Kind-Becken angelegt. Zwischen 2007 und 2008 entstanden die neue Solarabsorberanlage und das Blockheizkraftwerk. Freien Eintritt erhalten Kinder bis drei Jahre und Geburtstagskinder. Kinder ab vier Jahre, Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studierende, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende sowie Schwerbehinderte zahlen 1,50 Euro. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 3 Euro. Zudem gibt es für Vielnutzer günstigere Wertkarten und Familientarife. Geöffnet ist das Bad montags bis freitags von 6.30 bis 8 Uhr sowie von 10 bis 21 Uhr, sonnabends von 12 bis 19 Uhr und sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr. Mittwochs wird ab 20 Uhr Frauenschwimmen mit Wassergymnastik angeboten. An Ostern gelten folgende Zeiten: Karfreitag von 9 bis 19 Uhr, Samstag von 12 bis 19 Uhr, Ostersonntag bleibt das Bad geschlossen, und Ostermontag ist es von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Organisiert werden Veranstaltungen, Schwimmkurse und Fitnessangebote. Mehr Infos unter www.hoessen.de

Hubboden im Becken

„Vorher konnten wir den Hubboden des 50-Meter-Beckens anheben, doch das war nur ein Behelf“, erklärt Jens Rößler, Betriebsleiter des Hössensportzentrums. Nach Abschluss der Bauarbeiten im Sommer werden die beiden Bereiche getrennt und ganz auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtet sein. „Das Hössenbad ist ja schon etwas älter, deswegen stehen nun Modernisierungen an“, sagt Rößler. Dafür wird auch kräftig investiert. Rund 870 000 Euro werden in die Hand genommen.

Auch an anderer Stelle tut sich etwas: Gebaut wird für über eine Million Euro ein neues Bewegungsbecken. Es ist nicht ganz so tief, so dass es sich für Wassergymnastik und verschiedene andere Gruppenangebote eignet. „Mitnutzen würde das unter anderem gerne die Rheuma-Liga“, erklärt Rößler.

Nicht mehr vorhanden ist künftig der Einschwimmkanal, über den Schwimmer vorher von der Wärmehalle aus den Freibadbereich erreichen konnten. „Er war nicht mehr zeitgemäß. Es hat sich herausgestellt, dass der Kanal kaum noch genutzt wurde“, erläutert der Betriebsleiter. Durch den Abriss sei Platz für die Neuerungen gewonnen worden.

Neue Technik

Unbemerkt von den Badegästen wird im Kellergeschoss gewerkelt. Hier sind die Vorbereitungen für die neue Technik schon weit gediehen. In der bevorstehenden Freibadsaison wird das Abwasser so weit aufbereitet, dass es in die Oberflächenentwässerung gelangen darf. Die Investition in Höhe von über 400 000 Euro lohnt sich langfristig. Es fallen dadurch geringere Abwassergebühren an.